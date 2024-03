AMLO mima a los cárteles, acusa el presidente de la Cámara de Representantes de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mimar a los cárteles.

El congresista comentó un tuit del programa 60 Minutos de CBS en el que resume algunos de los puntos sobre migración abordados en la entrevista que el mandatario mexicano concedió a ese medio estadunidense.

“La propuesta del presidente de México para frenar la inmigración incluye: que Estados Unidos comprometa 20 mil millones de dólares al año para los países pobres de América Latina y el Caribe; levantar sanciones a Venezuela; poner fin al embargo cubano y legalizar a los mexicanos respetuosos de la ley que viven en EU”, reseña la televisora.

The president of Mexico’s proposal for stemming immigration includes: - The U.S. commit $20 billion a year to poor countries in Latin America and the Caribbean -Lift sanctions on Venezuela -End the Cuban embargo -Legalize law-abiding Mexicans living in the U.S. pic.twitter.com/rmJ1j78SxQ

En la conversación con la periodista Sharyn Alfonsi, López Obrador llamó “irrespetuoso” a Mike Johnson, quien dijo que en materia migratoria “México hará lo que nosotros digamos”.

Mike Johnson calificó de absurda la propuesta del Ejecutivo federal y planteó que el gobierno del demócrata Joe Biden debería aprovechar toda su influencia para obligar al gobierno mexicano a cooperar para detener el flujo de migrantes a Estados Unidos.

“La sugerencia política del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar la frontera con Estados Unidos es absurda. La verdad es que enfrentamos una catástrofe humanitaria y de seguridad en la frontera sur que está matando a estadunidenses y destruyendo nuestras comunidades”, dice el republicano en su perfil de X (Twitter).

Mientras tanto, agrega, “el Presidente de México está mimando a los cárteles y exigiendo que Estados Unidos financie aún más migración masiva a nuestro país”.

El presidente Biden, considera Johnson, “debe afrontar el hecho de que utilizar la presión, como hizo el presidente Trump, y no la retórica vacía, es la única manera de obligar a México a hacer su parte importante para asegurar la frontera”.

“Deberíamos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para asegurar nuestra frontera y detener el flujo de extranjeros hacia los Estados Unidos, incluidos los Protocolos de Protección a Migrantes. Y deberíamos aprovechar toda nuestra influencia para obligar al gobierno mexicano a cooperar”, concluye Johnson.

President Andrés Manuel López Obrador’s policy suggestion for securing the U.S. border is absurd. The truth is that we face a security and humanitarian catastrophe at the southern border that is killing Americans and destroying our communities.



Meanwhile, the President of… https://t.co/uxucjBWQZ3 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) March 25, 2024