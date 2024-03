CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno mexicano prepara un convenio con Colombia y Ecuador similar al que firmó con Venezuela para dar 110 dólares al mes durante medio año a ciudadanos de esos países que sean regresados desde México, para atender la migración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se entabla comunicación con las empresas Bimbo y Femsa para que en caso de tengan plantas en esos países, se pueda integrar a quienes sean regresados, en especial para los jóvenes.

“Tenemos probado que las inversiones en países con ‘Jóvenes construyendo el futuro’ y ‘Sembrando vida’ se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio”, expuso.

Agregó que su administración ha hecho evaluaciones, “tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios y es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos”.

En la frontera entre México y Estados Unidos llegó a registrar hasta 12 mil personas migrantes, lo que consideró una crisis, y ahora se ha reducido a la mitad. Además, dijo que su gobierno está dispuesto a apoyar de esta manera “porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio, lo tenemos que hacer y se va avanzando”.

El presidente López Obrador criticó a los políticos estadounidenses que rechazan su propuesta para que Estados Unidos aporte 20 mil millones de dólares al año para países de América Latina y el Caribe.

“Es muy difícil, es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero a la guerra que lo poco que se necesita para enfrentar de otra manera el flujo migratorio. Es una diferencia que tenemos de fondo y siempre nos dicen eso ‘es que sí invertimos con nuestras agencias’, le dan dinero a la sociedad civil en un país, pero eso no le llega a la gente, se queda en los aparatos burocráticos de las organizaciones de la llamada sociedad civil”, dijo.

Consideró también que “los conservadores no saben más que resolver todo por la fuerza, es muy difícil que a un legislador estadunidense se le convenza de que el problema migratorio, de las drogas depende mucho de atender las causas y que no se resuelve con el uso de la fuerza o medidas coercitivas porque su mentalidad es otra. Tienen muchos cuestionamientos pero nosotros consideramos que es lo mejor”.

Conviene más ayudar a las personas migrantes, dijo, y que tengan trabajo en sus pueblos y lugares de origen, en términos de eficacia y sobre todo por razones humanitarias.

En torno a las críticas que se han dado en México por el convenio firmado con Venezuela, respondió: “Esto no les gusta a los conservadores. No van a aceptarlo nunca, nada les gusta y menos en estos tiempos en la temporada de calor. Todo les molesta, andan de mal humor, no sé qué está pasando, algo bueno debe estar sucediendo”.

Sobre las estrategias para trabajadores mexicanos que también migran hacia Estados Unidos, el mandatario federal aseguró: