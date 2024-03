Anular las elecciones “sería como soltar a un tigre o muchos tigres": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay ningún elemento para anular la elección presidencial del 2 de junio, además, en caso de que así lo hiciera la autoridad electoral, llevaría a una situación extrema, el equivalente a un golpe de Estado técnico, “sería como soltar a un tigre”.

El presidente consideró que “no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, pero además imagínense ustedes, toco madera, solo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres”.

Ante el hecho de que puedan intentarlo, afirmó: “No, no, no, es que el pueblo es mucha pieza y como decía el presidente Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ellos pueden estar tramando cosas porque los corruptos a veces no piensan, traman; sin embargo, nuestro pueblo está muy politizado”.

Previo a esta declaración el mandatario habló de la diferencia que había con gobiernos anteriores y el suyo; primero, en torno a cómo era aprobado el presupuesto con “un mago de la política Carstens siendo secretario de Hacienda con Felipe Calderón, tres años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad porque repartían moches y a los coordinadores de las fracciones, a esos les tocaba muchísimo más, esto está probado, hay documentos” y ahora con su gobierno alcanza para darle recursos a las familias pobres.

Después al afirmar que cuando él fue candidato en 2018 la oposición buscó poner a un contendiente que pudiera evitarle llegar a la silla presidencial.