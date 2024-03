Turista estadunidense se queja de que en México no se esfuerzan por hablar inglés (Video)

Video del turista estadunidense quien se quejó de que no hablen inglés en México. Foto: Tomada de Video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Uno pensaría que, basándose en lo cerca que está (México) de EU, harían un esfuerzo por hablar inglés”, reclamó un turista estadunidense quien se quejó en redes tras de los restaurantes durante su visita a México.

De acuerdo con el hombre, tuvo que hacer uso de aplicaciones para traducir los menús, los cuales estaban en español, en los restaurantes de la capital mexicana. “Me gusta México, pero tienen que trabajar en eso”, señaló en TikTok.

Las quejas del turista fueron criticadas por usuarios en la misma red social: “¿cómo vas a ir a otro país exigiendo que hablen tu idioma? Es como que yo vaya a Japón y me moleste porque no me entienden”, expresó Carlos Eduardo Espina.

@carlos_eduardo_espina Así o más claro… en México se habla depa aunque no te guste ???? ? sonido original - Carlos_Eduardo_Espina

“Usando tu misma lógica, ¿por qué tú no hablas español? Ya que el español es el idioma más hablado en las Américas. Entonces la gente de Estados Unidos debería aprender español”, argumentó el mismo creador de contenido.

Ante ambos videos, múltiples internautas expresaron sus opiniones sobre ambas posturas:

“Pero después se enojan si hablamos español en Estados Unidos”.

“Y porque tendría que hablar inglés en mi país (sic)”.

“Me vas a funar a mi también, vivo en frontera y siempre e pensado que casi casi por ley de veríamos saber inglés, pero no (sic)”.

“Pues es que en parte tiene razón en la parte que México (sic) no le importa mucho aprender otro idioma”.

Actualmente ya no se encuentra disponible el video original, ni la cuenta del turista, hottaketaylor (opinión polémica Taylor).