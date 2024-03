México perdió otro sexenio por culpa de López Obrador “el gran traidor”: Javier Sicilia (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El poeta Javier Sicilia aseguró que México perdió otro sexenio por culpa de Andrés Manuel López Obrador quien será recordado como “el gran traidor” a las víctimas y a la gente que lo llevó al poder, porque, junto con los otros partidos políticos, ha transformado a este país en “una cloaca de la que brota mierda”.

XIII Aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Javier Sicilia lee un pronunciamiento en #Cuernavaca pic.twitter.com/oAzge9PGNt — Jaime Luis Brito ???? (@Patrio74) March 28, 2024

En el marco del 13 aniversario del asesinato de su hijo Juan Francisco y del nacimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que el escritor encabezó en 2011, el activista hizo un llamado a la sociedad a quitarse la “venda ideológica” de los ojos y a “mandar a todos los partidos al carajo” porque volvió a llamar a no ir a las urnas el 2 de junio, pues lo único que se decidirá ahí es “cual cártel nos gobierna los próximos seis años”.

Acompañado de algunas de las familias de víctimas, en la ofrenda memorial de las víctimas en Cuernavaca, Sicilia advirtió que México ha perdido un sexenio más ahora “encabezado por un traidor indolente e incapaz de ver más allá de sus intereses personales y de partido”.

Aunque aseguró que algo bueno trajo López Obrador: “ha confirmado que todos los partidos políticos en México, incluido el suyo, son negocios oscuros de camarillas criminales, cuya única preocupación es conseguir votos para seguir administrando el infierno que crearon y que sexenio tras sexenio ahondan”.

Y es que dijo, nada ha cambiado “porque la sangre continúa inundando el país con más asesinatos, más desapariciones, más fosas clandestinas, más extorsiones, una impunidad casi absoluta y, especialmente, porque las familias de las víctimas permanecen en el abandono”. Y para acabar de pintar el trájico panorama: “también les advertimos que, gane quien gane, traicionará de nuevo. Es el sino de un Estado capturado y corrompido por la lógica del crimen”.

Dijo que las próximas elecciones auguran más de lo mismo. E hizo un repaso de quienes buscan la presidencia: “La candidata del partido en el poder (Claudia Sheinbaum) se limita a repetir por la tarde lo que el presidente pronuncia en la mañana”. Dijo que no tiene un diagnóstico claro de la realidad ni una agenda propia. “Lo único que heredará, de llegar al poder, serán los nexos con el crimen, el discurso populista y la actitud autoritaria y autócrata de López Obrador”.

En tanto, respecto a Xóchitl Gálvez, su diagnóstico no es mejor: “La otra candidata, la de la mal llamada oposición, representa a los partidos que convirtieron este país en una enorme fosa común; nada de lo que haga o diga borrará los vínculos y negocios que crearon con muchos de los personajes más nefastos de la clase política y de los poderes fácticos”.

Finalmente, en relación con el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, sostuvo que “carece de seriedad. Es el rostro de la improvisación infantil de un partido sin coherencia ideológica, sin bases sociales y con una lógica tan depredadora y criminal como la de sus contrincantes”.

Y aseguró que las tres opciones “como cada fin de sexenio, utilizan a las víctimas como armas políticas para deslegitimar a sus adversarios, mientras que en los estados gobernados por sus partidos se extienden y profundizan la violencia, la inseguridad, la impunidad y el miedo. Donde quiera que volvamos el rostro, esa historia es la misma”.

Dijo entonces que al igual que hace 13 años, la consigna de “estamos hasta la madre” se mantiene y ahora se generaliza más, por lo que “nosotros no iremos a las urnas. No tenemos el gusto de convalidar ineptos y criminales”. Dijo que la democracia no es sólo “el negocio de las elecciones” sino que es la resistencia pacífica y civil, la que se mantiene en las márgenes junto con la “reserva moral del país”, en la que incluyó a los pueblos originarios defensores del territorio y a los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Si hubiera “una pizca de dignidad y sentido común y de dignidad con la sangre y con los muertos y los desaparecidos, en este país no iríamos a las urnas y saldríamos a las calles a decirles ‘no, no nos representan, así no’”, dijo. Y volvió a hacer su llamado a que el país sea transformado por la ciudadanía, porque en este país “votar por Morena, votar por el PRI, votar por el PAN, por el PRD, es votar por el crimen organizado”.

En relación con Morelos, Javier Sicilia dijo sentirse avergonzado de que la ciudadanía haya elegido a Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura en 2018: “hay que preguntarse qué nos pasa como ciudadanos, o sea, no sabemos discernir entre un imbécil y lo demás, hay que hacer la autocrítica de nosotros como ciudadanos”. Dijo que la espiral de violencia es cada vez peor: “Lo dijimos hace 13 años en el discurso del zócalo, si no hay unidad nacional, si los partidos siguen como van, cuando vayamos a las urnas, pregúntense por qué cártel van a votar”.