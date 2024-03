Taboada quiere ganar en tribunales lo que no va a ganar en las urnas: Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las medidas cautelares que dictó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra el jefe de Gobierno, Martí Batres, por presuntamente interferir en el proceso electoral, la candidata de Morena-PT-PVEM a gobernar la capital, Clara Brugada, acusó que su contrincante de la oposición, Santiago Taboada, “quiere ganar en tribunales lo que no va a ganar en las urnas… y se quedará en el basurero de la historia”.

En un mitin masivo en la alcaldía Gustavo A. Madero, la segunda con mayor número de votantes en la CDMX y cuyo alcalde, Francisco Chíguil, le coordinó su precampaña para ganar la encuesta interna de Morena para ser su abanderada, aseguró:

“El candidato contrincante, que es el candidato del cártel inmobiliario, empieza a hacer denuncias al presidente (sic) o a nuestro jefe de gobierno; quieren ganar en tribunales lo que no van a ganar en las urnas. Están construyendo una narrativa del perdedor, de que como ver que está dificil la Ciudad de México, entonces quieren judicializar esta elección”.

Desde la explanada de la estación Campos Revolución de la Línea 1 del Cablebús, en medio de gritos y porras a su favor, la morenisra defendió a Batres y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes fueron denunciados por el PAN, por presuntamente hacer declaraciones que interfieren en el proceso electoral:

“Yo no veo que hayan interenido en el proceso electoral, pero no quiere recibir críticas la oposición, así que yo respeto a ambos: presidente y jefe de gobierno, pero lo decimos, no estamos de acuerdo con la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México”.

Sin mencionar a Santiago Taboada, candidato de la alianza “Va por la CDMX, conformada por PAN-PRD-PRI, la exalcaldesa de Iztapalapa insistió en que el discurso de la oposición “es la narrativa de los que están perdiendo, es la narrativa de los que no quiere enfrentar la verdad, de que vamos a ganar contundentemente esta ciudad y de que lo único que les va a quedar a ellos es tratar por otras vías de lograrlo, pero les decimos que va a ser tan contundente nuestro triunfo que no les va a quedar de otra que quedarse en el basurero de la historia, donde históricamente están”.

Reunión con el G9

Por la mañana, en un encuentro al que no fue convocada la prensa, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Clara Brugada, se reunió con líderes de las principales cámaras empresariales, identificados como el Grupo de los 9 o el G9.

Ante ellos, destacó el “Chilango Moment” que vive la CDMX y les expuso sus propuestas para seguir con el impulso al crecimiento económico con “prosperidad compartida”, entre las que se cuentan la creación de una agencia de atracción de inversiones y dos ventanillas exclusivas para negocios y para desarrollo inmobiliario.

También les habló del 3% de crecimiento económico de la capital, de la creación de 130 mil nuevos empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la inversión extranjera directa en la CDMX que representa la tercera parte del total del país.

La candidata aseguró que la capital tiene las condiciones propicias para aplicar el nearshoring o la relocalización de empresas y les dijo que, de ganar las elecciones, en su gobierno continuará el modelo de seguridad aplicado en la administración de la ahora candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Ayer por la tarde, la aspirante a la Jefatura de Gobierno tuvo mitines también en la alcaldía Venustiano Carranza.