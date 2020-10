Sheinbaum pide dar seguimiento a investigación por corrupción en gobierno de Mancera

Nota relacionada:

La denuncia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció por el seguimiento a las denuncias que tiene la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México sobre la presunta corrupción inmobiliaria en la administración de Miguel Ángel Mancera, y pidió que “llegue a las últimas consecuencias”. Ayer por la tarde, la Oficialía de Partes de la FGJ, que dirige Ernestina Godoy, recibió una denuncia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde señala a varios notarios públicos y exfuncionarios de la pasada administración --cercanos al ahora senador de la República Mancera Espinosa-- como presuntos responsables de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.La FGJ ya analiza la denuncia y la llevará a la Coordinación General de Investigación Estratégica para su seguimiento. Esta mañana, cuestionada sobre el asunto, Sheinbaum Pardo comentó: “Sí, es parte de una investigación que se está realizando; inclusive de denuncias previas que se tenían con la entrega recepción que hizo la Contraloría General y la propia Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda). Y ya sería la Fiscalía quien pudiera informar si hay algo presentado en la propia Fiscalía de la ciudad o sólo en la Fiscalía General de la República”. --¿Quedará impune este tema? --No. Esperemos que se le dé seguimiento si hay carpetas de investigación y que se llegue a las últimas consecuencias. Obviamente no queremos que haya impunidad en los temas de corrupción. Sobre el “Cártel Inmobiliario”, la Secretaría de la Contraloría General (SCG) informó que ha realizado diversas investigaciones al respecto y, como resultado de las mismas, ha presentado las denuncias correspondientes ante la FGJ. En una tarjeta informativa añadió que ya puso a disposición de la Fiscalía “toda la información referente para los efectos que correspondan”, y sostuvo que “hasta no tener una resolución firme de nuestras denuncias, la SCG permanecerá bajo el principio de presunción de inocencia, así como del debido proceso”.Este miércoles el diario El Universal publicó en su portada el contenido de la denuncia de la UIF, misma que señala a los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera, de las notarias 215 y 233, respectivamente, así como al notario 215, Uriel Oliva Sánchez --con cuentas bancarias en el extranjero--, y asegura que los tres son “cercanos” a Mancera Espinosa. También señala a Fausto Ernesto Galván Escobar, excoordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en la administración mancerista, así como a su pareja sentimental, María Vanessa Arroniz Sehedi, entonces representante legal de las desarrolladoras Baita y Dekah, empresas ligadas al extitular de la Seduvi, Simón Neumann. Otros mencionados son el abogado Fabio de la Peña Colonna, Diana Marcela Carrillo Liceaga y Rafael Mendoza. De acuerdo con la información publicada por el diario, las investigaciones señalan que “un grupo de notarios habría simulado operaciones, ocultado folios reales y números de escrituras para evitar su localización en el Registro Público de la Propiedad, e incluso permitieron el uso de prestanombres en procesos de cambio de uso de suelo”. En sus ediciones 2184 y 2293, la revista Proceso publicó reportajes relacionados con las múltiples y lujosas propiedades privadas adquiridas por Miguel Ángel Mancera y sus amigos inseparables, los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez, mientras el primero fue jefe de gobierno y los otros dos ocuparon importantes cargos en su gabinete. En la más reciente publicación, el semanario reportó que la FGJ investiga a los Serna Chávez porque en su declaración patrimonial de 2018 no registraron la propiedad de nueve inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, valuadas en conjunto en 30 millones de pesos.