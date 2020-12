En la aplicación de la vacuna no se vale saltarse, no se vale que haya influyentismo: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hasta esta mañana se habían aplicado 4 mil 875 dosis de la vacuna contra el covid-19 a personal de salud de todas las instituciones locales y federales en la Ciudad de México.



Además, recordó la orientación en la aplicación del biológico: “Creo que hoy lo dijo el presidente en su conferencia mañanera: no se vale saltarse, no se vale que haya ningún influyentismo, ni mucho menos en este proceso. Tiene que ser muy justo y tiene que ser a partir del personal de salud en general: médicos, enfermeras, afanadores, camilleros; todos los que participan al frente del covid que sean vacunados”.



Así respondió en videoconferencia a la denuncia que el sábado 26 lanzó en redes sociales un grupo de residentes de medicina interna del Hospital General de México, quienes están en la primera línea de atención de pacientes con el virus. Ellos reclamaron que no habían sido vacunados, mientras que personal que no labora en áreas covid sí recibió la primera dosis.

Cuestionada al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró:

“No tenemos reportes. Lo hicimos del conocimiento de la Secretaría de Salud y evidentemente --y esa es una orientación que me consta desde el presidente de la República y que nosotros también estamos siguiendo y hemos platicado mucho con Oliva (López)-- quien tiene que ser vacunado primero, antes que nadie, son las personas que están al frente del covid”.



Sedesa: hay un censo

La secretaria de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), Oliva López, explicó que en esa dependencia se tiene un “censo vacunal” que guía la aplicación de la vacuna a su personal.

La vacunación que inició el pasado jueves 24 –dijo-- comenzó con médicos y químicos que han estado tomando muestras en los kioscos donde se aplican las pruebas rápidas y PCR en la vía pública, pues “es gente que ha estado más expuesta que el conjunto”. En el caso de los hospitales, agregó, se inicia con el personal de los nosocomios covid que atienden en el área de terapia intensiva y Urgencias.

“Esa es la priorización, pero la propuesta es que todos van a ser vacunados. En un primer bloque, los de primerísima línea, que son esos trabajadores que están día a día con pacientes covid y que tienen un alto riesgo de contagio. Un segundo momento será el grueso de los trabajadores de la salud”, detalló.

Y añadió que, aunque hay un censo, la vacunación “es voluntaria, no se obliga a nadie. Esa es la lógica y estamos todos en la misma sintonía de que no haya influyentismo, no priorizar a personas que, si no son trabajadores de la salud, pueden tener cierto riesgo, pero no es el riesgo del que está para la atención a pacientes”.

De acuerdo con la funcionaria local, no hay multas ni llamadas de atención a quienes aprovechen su posición laboral para tener prioridad en la vacuna, “lo que hay es una convicción de todos, de que así es como debe ser, es la priorización correcta. Todos serán vacunados, pero quienes van primero son los que tienen mayor riesgo, y es la lógica en general de toda la vacunación universal. No sólo de la vacunación anticovid, sino en general”.