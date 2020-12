Sheinbaum: el Estado tiene que garantizar vacunación universal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la producción mundial de la vacuna contra el covid-19 “será contada”, por lo que es difícil que la iniciativa privada haga una compra masiva para comercializar y vacunar a las personas que tengan dinero para pagarla.

“Sería muy injusto que sólo se vacunara a los que tuvieran dinero. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. No sería justo que las primeras vacunas con poca producción las adquiriera el mercado y solamente el que tuviera dinero se vacunara. El Estado tiene que garantizar la vacunación universal”, apuntó.

Cuestionada en videoconferencia sobre la polémica en redes sociales, en el sentido de que no se permitiría a las empresas privadas comprar el biológico en el extranjero y venderlo en el país, la mandataria capitalina retomó la afirmación del presidente Andrés Manuel López Orador, quien dijo que habrá un momento en que eso pueda hacerse.

No obstante, aclaró: “En este momento y quizá hacia el primer trimestre del próximo año, la producción mundial de la vacuna va a ser –digamos– contada. Cuando haya una masificación de la producción, obviamente se podrá adquirir por parte de empresas privadas, de hospitales privados, de farmacias privadas” para su venta, pero no ahora.

De acuerdo con la científica, habrá un momento en que haya suficiente producción de distintas vacunas, de diferentes marcas y de manera masiva, “para que aquel que pueda pagarlo, pueda hacerlo de manera privada”. Sin embargo, “al principio, cuando hay poca producción, creo que es fundamental que se garantice que todos y todas puedan ser vacunados”, recalcó.

Además, recordó que, en México, “aun en los peores momentos del neoliberalismo, se dio la vacunación gratuita por el ISSSTE, por el IMSS y por los servicios de salud, y eso es algo fundamental que hay que seguir manteniendo, porque si no llegaríamos a una situación en la que el que no tiene recursos económicos no podría vacunarse, y creo que en eso todo estamos de acuerdo”.

Sheinbaum Pardo defendió que la distribución de la vacuna contra el covid-19 sea universal y vaya a todos los estados de la República, sin importar el presupuesto que éstos tengan. “Por eso es correcto que el gobierno federal sea quien adquiera las vacunas”, concluyó.