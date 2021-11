"Es politiquería", dice Sheinbaum sobre meme en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La publicación de un “meme” de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que hizo la diputada local del PAN, América Rangel, generó una polémica en el Congreso de la Ciudad de México y la ciudadanía y la calificación de la mandataria local como un acto de “politiquería”.

El pasado 3 de noviembre, la legisladora panista subió a sus redes sociales un “meme” en que el usó el formato oficial de la Alerta Amber que utiliza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para anunciar la búsqueda de una persona desaparecida, pero le puso una fotografía de la mandataria local y la leyenda “¡Urgente!”.

“Amigos, pedimos su ayuda para encontrar a @Claudiashein. Lleva varios días sin presentarse a trabajar, se le vio por última vez de gira por el país. Señas particulares: repite sin pensar todo lo que dice su jefe López Obrador”, escribió América Rangel en el mensaje que acompañó con el formato alterado del documento oficial.

El fin de semana anterior a la publicación, Sheinbaum Pardo viajó a Guanajuato a un acto del Festival Internacional Cervantino; y a Baja California y a la toma de protesta de las gobernadoras militantes de Morena. El martes 2, no tuvo actividades públicas.

El lunes 8, la diputada local de Morena, Xóchitl Bravo, informó que presentará un punto de acuerdo para castigar con tres años de cárcel el uso y alteración de una ficha de la Alerta Amber con los logos oficiales de la FGJCDMX en un meme. Dijo que también incluirá el exhorto a que la panista respete a los colectivos de personas que buscan a un familiar desaparecido y a las víctimas, pues significó “un agravio” para la sociedad.

En respuesta, América Rangel subió a las redes otro mensaje: “Me entero que @Claudiasheinme quiere meter a la cárcel por el terrible delito de publicar un meme. El autoritarismo de ?#Morenaestá llegando ya a niveles alarmantes, pero no lograrán callar a la oposición y no vamos permitir que conviertan a México en una dictadura”.

Al día siguiente, madres integrantes de un colectivo que busca a personas desaparecidas realizaron una manifestación en las escalinatas del Congreso de la CDMX en el que cuestionaron “¿Por qué no viralizan boletines de búsqueda de desaparecidos?”.

“Es politiquería”: Sheinbaum

Tras el intercambio de críticas, este miércoles la prensa preguntó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, su opinión de que se haya usado una ficha de la Alerta Amber para generar un meme en su contra. Ellas respondió: “No... eso es, para mí, es politiquería, la verdad”.

-¿Usted qué opinaría de esta intención del partido Morena, en el Congreso local, de encarcelar por tres años a quien suba a sus redes sociales memes en contra suya?, ¿Estaría de acuerdo?

-No, no estoy de acuerdo. O sea, pues hay libertad de expresión. Y todo lo demás, repito, pues es politiquería, ¿no? A mí, lo que me interesa son los derechos de los habitantes de la ciudad.

Y agregó:“que cada quien utilice y que sea, en todo caso, la sanción de la ciudadanía”.