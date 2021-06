Sheinbaum: "no ha habido otro sexenio con mayor ejercicio democrático como el de ahora"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no ha habido otro sexenio con mayor ejercicio democrático como el de ahora” y llamó a los capitalinos a participar en la consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes de México, programada para el próximo 1 de agosto.

Así opinó, a propósito del llamado a la ciudadanía que esta mañana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a participar en la consulta popular para decidir si se enjuicia a sus antecesores Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La morenista resaltó la importancia de este tipo de ejercicios ante “las campañas de desinformación de que en México no hay democracia, cuando no hay más ejercicio democrático, no ha habido otro sexenio con mayor ejercicio democrático que el que ha habido hasta ahora y, particularmente, con esta consulta popular que se va a hacer el 1 de agosto”.

En videoconferencia, siguió: “Me parece muy bien la consulta, frente a esta idea que algunos han promovido de que no hay democracia en el país, pues es el ejercicio más democrático en la historia de México. Es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales a este nivel y es fundamental que la ciudadanía participe”.

Sheinbaum Pardo comentó que su gobierno preguntará a las instituciones electorales si necesitan apoyo logístico para realizar la consulta en la CDMX y qué tanto puede participar su administración en la difusión de la misma.

No obstante, dijo que desde su perspectiva “sí es fundamental la participación ciudadana que, sea en uno u otro sentido, en este ejercicio de democracia participativa único en nuestro país y que va a sentar las bases de una manera fundamental, no solamente en términos de este referéndum, de esta consulta popular, sino también de lo que significa lo que se está preguntando. Entonces, yo llamo a la participación este 1 de agosto”.