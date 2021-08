Cuatro personas siguen hospitalizadas por explosión en edificio de la alcaldía Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la explosión en un departamento de la colonia Acacias, por presunta acumulación de gas LP, cuatro personas permanecen hospitalizadas: una en Xoco con pronóstico reservado, dos en el hospital San Ángel Inn y una más en el Rubén Leñero, en espera de ser trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación.

En tanto, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, informó que el peritaje preliminar de la Fiscalía señala la “mala instalación” de un equipo de lavado y secado en uno de los departamentos del edificio como la posible causa de la explosión. Las autoridades aseguraron que no hay registro de llamadas al número de emergencia 911 para denunciar “olor a gas”.

Sobre el edificio en avenida Coyoacán 1909, construido en 2013, agregó: “Están las autoridades terminando de hacer ese dictamen para corroborar que no hay ningún daño estructural, que los daños son en mampostería, cancelería, vidrios. En el caso del (departamento) 307, tuvo un colapso, pero no son elementos estructurales. Este edificio tiene un método constructivo de trabes y columnas que, en apariencia, en las revisiones de ayer, no tuvieron un daño mayor”.

Taboada destacó que 17 familias afectadas fueron alojadas en un hotel de la alcaldía para pasar la primera noche, y que de las demás se hará cargo al Secretaría de Turismo del gobierno capitalino.

Ayer la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas (Ceavi) informó que eran 29 familias, y esta mañana el gobierno capitalino dijo que son 13 y que por el momento se tienen cubiertas dos noches más para pernoctar, en lo que les informan si pueden retornar a sus departamentos.

El edificio estaba asegurado, por lo que será la compañía privada del seguro el que se encargue de pagar los daños a los dueños.

Hasta ahora, el saldo de la explosión se mantiene en una persona fallecida y 29 lesionadas.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció su pésame a la familia y aprovechó para subrayar que la coordinación del gobierno capitalino con la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN, “es un buen ejemplo de cómo –independientemente del partido del que vengamos–, cuando se trata de ayudar a la ciudadanía, siempre vamos a estar ahí”.

Denuncian presunto robo a afectados

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez ha recibido hasta el momento dos denuncias por robo de pertenencias dentro de los departamentos afectados.

Esa información surgió luego de que habitantes de los departamentos, quienes pudieron pasar unos minutos a sus casas para recoger pertenencias importantes, acusaron que habían desaparecido computadoras, consolas de videojuegos y dinero en efectivo, entre otras cosas.

Según la FGJ, esos accesos de los habitantes han sido acompañados de personal de la institución, “el cual documenta con videograbaciones el ingreso. Una vez que abandonan el inmueble, se colocan sellos de seguridad en los departamentos”.

La Fiscalía local puso a disposición de los afectados canales de denuncia como el Ministerio Público Móvil --instalado afuera del inmueble afectado--, el Sistema de Denuncia Digital, así como las Coordinaciones Territoriales ubicadas en la alcaldía, o bien en el portal www.denunciadigital.cdmx.gob.mx.

Las denuncias se suman a la carpeta de investigación abierta por oficio, por los delitos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones, culposos.