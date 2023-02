¿Planta de Tesla en la CDMX? Esto respondió Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la polémica por el lugar donde se podría instalar la planta automotriz de Tesla, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que “difícilmente” podría ser en la Ciudad de México.

En su conferencia de este viernes, fue cuestionada sobre si la CDMX “levantaría la mano” para ser sede de dicha fábrica, a lo que respondió:

“En términos de empleo, uno diría: ‘pues sí’; levantaríamos la mano, pero la verdad es que está muy cerca, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que entiendo que el gobernador Julio Menchaca ya levantó la mano. Ellos tienen un predio que iba a ser para el Aeropuerto de Tizayuca y otras cosas, inclusive tienen agua. El presidente ya dijo que igual puede ser en el sureste. Entonces difícilmente podría quedar en la ciudad.

La mandataria local reiteró que, en términos de empleo, sería “muy bueno” para la ciudad, como parte de las nuevas inversiones extranjeras en México.

No obstante, dijo que se debe tomar en cuenta si el lugar donde se establezca no tiene problemas de agua. “Primero, tiene que verse dónde hay agua, dónde hay electricidad, etcétera, para que estén bien sustentadas y que no quiten agua para consumo humano, ya que, en algunas zonas, hay estrés hídrico”.

E insistió: “Tiene que estar acorde con los recursos naturales que están disponibles y también generar bienestar; el desarrollo no solo se mide por inversión, sino también por la generación de bienestar que son, buenos empleos, que vivan en buenas condiciones”.