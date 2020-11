Cesan al director de la Policía de Cancún por disparos en protesta feminista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Secretario de Seguridad Pública de Cancún, Quintana Roo, Eduardo Santamaría, fue separado del cargo y, en cuestión de horas, será destituido formalmente del cargo, confirmó la alcaldesa de ese municipio, la morenista Mara Lezama.

En declaraciones a Radio Fórmula, la funcionaria municipal explicó que ello obedece a su “lamentable” proceder de la noche de este lunes durante la manifestación de colectivos feministas que protestaban de manera violenta por el asesinato de la joven Alexis.

Y es que la protesta fue reprimida y dispersada con disparos al aire, con las consecuencias que ello entraña.

La alcaldesa dijo que esta mañana, durante la reunión de seguridad, el mando policiaco fue separado del cargo, como paso previo a su separación definitiva del cargo.

“Yo misma di instrucciones de que no quería actos de represión, fui enfática en que no quería violencia porque soy empática con las mujeres víctimas de la violencia. Soy una mujer que ha procurado el diálogo y no puedo permitir que esto suceda”, señaló.

Lezama refirió que en la mesa de seguridad le preguntó a Santamaría si él había dado la orden de disparar y que el mando policiaco le respondió que no.

Aun así, dijo, tomé la decisión de separarlo del cargo, pero adelantó que es un hecho su cese tan pronto se reúna el cabildo.

“Vamos a investigar a fondo y a proceder contra todos aquellos que hayan participado en los hechos de ayer”, puntualizó la alcaldesa morenista.