Protestan en Jamapa por asesinato de alcaldesa; su hija reprocha criminalización

XALAPA, Ver. (apro).- Empleados municipales de Jamapa, junto con decenas de pobladores, salieron este lunes a las calles de este municipio para protestar por el asesinato de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín.

A la manifestación acudieron los hijos de la víctima, entre ellos Yzayana Hernández Ríos, presidenta del DIF Municipal de Jamapa, quien dijo temer por su vida y la de sus hermanos.

Además, reprochó la criminalización que hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras el asesinato de su madre. La alcaldesa tuvo la culpa de que la mataran, declaró éste.

“Mi mamá era una mujer trabajadora y honesta, que día a día luchó por lograr mejoras en el municipio. No es como calificó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien revictimizo a mi mamá”, dijo.

Y sostuvo que desde que el desarme de la policía municipal, por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), nunca hubo rondines de la policía estatal u otra fuerza del orden, hasta el asesinato de la presidenta municipal.

"Aquí ya no sabemos: ya a las 8 de la noche todos estamos adentro de nuestros hogares y nuestra policía desarmada. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes pónganse en nuestro lugar. No hay justicia, no hay nada, estamos solos (...) si estaban nuestras patrullas sin armas, ¿cómo iban a cuidarnos?, ¿cómo nos iban a proteger? La verdad es que nunca nos cuidó nadie”, lanzó.

A raíz del asesinato de Florisel Ríos, el pasado miércoles 11, en el municipio de Jamapa ya rondan patrullas de la Guardia Nacional y de la SSP.

En abril del 2019 la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, también fue asesinado junto con su esposo y su chofer.

Tras el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, el Congreso local evalúa si es viable la creación de un consejo municipal, pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenecía la víctima, exige tomarle protesta a la suplente de Ríos en el ayuntamiento.