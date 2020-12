El hijo de Arturo Montiel rechaza las acusaciones de César D'Alessio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hijo homónimo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, rechazó las acusaciones en contra suya y de su familia hechas por el cantante César D’Alessio, quien la víspera, con el rostro ensangrentando, golpeado y con dificultades para hablar, narró la golpiza que le propinaron en una fiesta a la que fue contratado por la parentela del político

“Respecto a las imputaciones que se han vertido en contra de mi familia, quisiera aclarar que los hechos sucedidos en la madrugada de este miércoles 16 del año en turno, en mi domicilio particular, no son como los declara el músico César D’Alessio en redes sociales. Rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra”, indicó en un comunicado, sin firma y enviado a medios de comunicación.

En el escrito de tres párrafos dijo estar en contra de cualquier conducta que violente la dignidad de las personas y aclaró:

“Cierto es que, durante esta pandemia, el trabajo de todos se ha visto afectado, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros. Hay una máxima en el derecho que a la letra dice: ‘El que afirma tiene la carga de la prueba’”, señaló.

En ese sentido, pidió que “los infundados señalamientos no degeneren en actos de discriminación e intolerancia contra los miembros de mi familia”.

¿Qué le pasó a César D’Alessio?

El 16 de diciembre, César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio denunció, vía sus redes sociales, que fue golpeado por el hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel y que fue amenazado de muerte, después de haber sido contratado para cantar.

“Soy hijo de Lupita D’alessio. Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel, del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, vean, me abrió la cabeza. Pido justicia”, comentó en el primero de una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram.

“El señor Arturo Montiel del PRI, no sé de política, pero sé que es del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1. Me sacó a golpes su hijo. Estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo”, indicó, enfocando a una mujer.

Aseguró que no existió ningún motivo por el cual encerraran a su novia en un coche para poder agarrarlo a golpes.

“Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. A mi mujer la manosearon (llanto de la mujer) a mí me agarraron a putazos, es gente sucia, es gente sucia, igual que el PRI, señores. Aquí me muero, si me dan un balazo ya saben por qué fue señores, Arturo, él fue”, agregó.

¿Qué dijo ahora César D’Alessio?

El mismo 16 de diciembre, por la noche, César D’Alessio emitió un comunicado en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido después de su denuncia pública en redes sociales por los hechos vividos el miércoles por la madrugada.

“Las manifestaciones que hice públicas en las redes sociales fueron motivadas por el enorme miedo que me generó ver afectada mi integridad física e incluso mi vida. Mi familia, siempre a mi lado, sin intervenir a pesar de poder ver afectado el bueno nombre que han ganado en los últimos años”, indicó.

Señaló que “por instrucciones precisas” de sus abogados está impedido a hacer cualquier declaración relacionada con estos hechos, ya que se están investigando y cualquier impresión de su parte podría entorpecer el curso de la indagatoria.