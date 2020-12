Desde el hospital, Bonilla anuncia iniciativa para mejorar condiciones laborales del sector salud

MEXICALI, BC. (apro).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez tiene neumonía por covid-19. Hoy es su tercer día en el hospital y está oxigenando entre 97 y 98%, reveló el titular de Salud, Alfonso Pérez Rico, quien desde terapia intensiva del Hospital General de Tijuana realizó la primera parte de la transmisión para informar sobre el avance de la pandemia en la entidad.

Con voz un poco ronca, el gobernador --acompañado también por el jefe de terapia intensiva, doctor Adrián Corro-- adelantó que en breve enviará al Congreso local una iniciativa para mejorar las condiciones laborales de todo el sector médico en Baja California.

Durante la transmisión, seguida por el mandatario estatal, quien incluso realizó varias intervenciones vía zoom, el titular de Salud mostró placas de los pulmones de Bonilla, antes de contagiarse y ya con coronavirus. En uno de ellos se vieron algunas manchas blancas, es decir, inflamación en el pulmón.

“En este sentido, todavía está peleando la batalla. Ya es una certeza, tiene neumonía por covid”, abundó Pérez Rico, y dijo que aún no se tiene precisión de cuándo será dado de alta.

En la primera parte de su participación, Bonilla destacó la labor de todo el personal médico. “Es de lo mejor” que tiene el estado, se juegan la vida todo el día y están expuestos al contagio.

Añadió: “El heroísmo no tiene precio. Son bajos los salarios de los técnicos, los enfermeros. No tienen prestaciones, tienen contratos que se les vencen en diciembre y no puede ser. No podemos permitir que trabajen bajo esas condiciones. Este mensaje es para nuestros diputados, porque si no les llega la dieta una quincena, ahí los quiero ver: llorando como puercos atorados. No se enojen, es un dicho”, comentó Bonilla.

En ese momento anunció que enviará una iniciativa en la que se garantice el salario a todo el personal médico, independientemente de que formen parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Voy a presentar, con la anuencia de mi pueblo, una iniciativa en donde se garantice (un buen sueldo) a todo el servicio médico, independiente de estar integrados o no al Insabi, para que en Baja California sean de los mejores pagados.

“Es increíble que ni siquiera están programados para recibir aguinaldo, ni siquiera para recibir un beneficio, eso es inhumano. Y, o todos coludos o todos rabones”.

Comentó que los salarios de los técnicos, enfermeros y médicos son bajos y todos tienen el mismo riesgo de contagiarse o llevar el covid a sus casas.

Explicó que hace tres días, cuando fue internado en el Hospital General de Tijuana, llegó en condiciones muy deterioradas. Sus síntomas, dijo, iniciaron después de la gira que el pasado fin de semana realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la entidad.

El jueves 3 iniciaron los síntomas, el domingo 6 fue el peor día con dolor de cabeza y al día siguiente fue internado, apuntó.

Ayer se presentó inflamación en uno de sus pulmones y este miércoles se anunció que tenía neumonía.

“Es importante para mi enseñarles un pulmón sano y cómo a un contagio como éste no le importa y te agarra de lo más débil”, subrayó el gobernador, mientras el titular de Salud aclaró que el nivel de oxigenación de Bonilla es de entre 97 y 98%.

“Desde el jueves presentó sintomatología, el domingo se le hizo la prueba y ya no fue a trabajar. El lunes se realizó la tomografía y se determinó la hospitalización por la vulnerabilidad de la edad, 70 años”.

Se espera que en las próximas 24 horas Bonilla sea enviado a su casa a convalecer, pero eso aún no se ha determinado.