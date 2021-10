Fiscalía de Morelos presenta a familiares de víctimas 600 fichas de identificación de cadáveres

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía General de Justicia de Morelos presentó a familiares de víctimas las fichas de identificación forense de más de 600 cadáveres que se encuentran bajo su guarda y custodia.

Los cuerpos fueron identificados por consanguíneos, amigos o compañeros, con huellas digitales o credenciales de elector, pero no han sido entregados a sus parientes.

En una jornada que se extendió por dos días, alrededor de 20 personas --integrantes de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas-- revisaron durante seis horas, una a una, las fichas de identificación forense de las regiones oriente (Cuautla), sur poniente (Jojutla) y metropolitana (Cuernavaca).

De las más de 600 fichas, al menos 52 personas fueron identificadas por familiares, amigos, compañeros o vecinos en el momento en que autoridades forenses se presentaron a levantar el cuerpo en el lugar del homicidio.

En el caso de la carpeta de investigación SC01-10204/2018, la ficha contenía el nombre de la persona y fue identificada por su propia madre, sin embargo, el cuerpo no ha sido entregado a sus familiares, tres años después de ocurrido el homicidio.

Otras 36 fichas contenían datos de identificación a partir de la confrontación de las huellas dactilares --tomadas a los cuerpos en el momento de su procesamiento-- con las que se encuentran en la plataforma AFIS. Se conoce, pues, el nombre de personas bajo resguardo de la Fiscalía desde hace años, pero aún no se entregan a sus familiares.

En al menos seis casos se encuentra el nombre de la víctima --tomado de una credencial de elector o algún otro documento de identificación que fue hallado con el cuerpo-- y en cinco el domicilio, sin embargo, esos cuerpos tampoco han sido entregados. Se mantenían en las morgues estatales, en algunos casos desde 2014.

En junio pasado, los colectivos obligaron a la Fiscalía a practicar los procedimientos forenses en los 400 cuerpos que tenían hasta ese momento en las morgues, desde 2009, y que supuestamente “no han sido reclamados por sus familias”. Dichos cuerpos fueron colocados en un panteón forense en Cuautla.

La información de las fichas establece que hay datos suficientes para localizar a alrededor de 94 familias de estas víctimas de homicidio, cuyos cuerpos se encuentran bajo custodia de la Fiscalía.

Erika Acosta, quien busca a su hija Susi, aseguró que las familias no entienden cuáles son los protocolos de la Fiscalía. “Nos parece increíble que, aunque tienen datos para localizar a las familias, no las buscan, los mantienen (los cadáveres) ahí en las morgues, los inhuman en fosas clandestinas o en panteones forenses, las cosas no cambian”.

En Tetelcingo, la Fiscalía inhumó en 2014 más de 100 cuerpos en una fosa irregular. Dos años después, los colectivos de víctimas obligaron a que se abriera la fosa y, al exhumarse los cuerpos, se descubrió que algunos de ellos, además de estar vestidos, contaban con credenciales con las que fácilmente hubieran podido identificarles. De hecho, después de la exhumación, 12 cuerpos han sido entregados a sus familiares. En algunos casos eran buscados desde 2012.