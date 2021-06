Metepec, a la deriva tras fallida gestión de Morena

TOLUCA, Méx. (apro).- Fernando Gustavo Flores Fernández es un empresario que en agosto próximo cumplirá 48 años. Asegura que nunca había incursionado en la política, aunque ahora, el próximo 6 de junio, su nombre aparecerá con las siglas del PRI en las papeletas de los comicios de Metepec para renovar el ayuntamiento, tal y como aparece en algunos contratos que de manera directa le adjudicaron exalcaldes priistas de este pueblo mágico a su empresa, una dedicada a la renta de máquinas expendedoras de actas de nacimiento.

La empresa CIFO Technologies S.A. de C.V., fundada el 4 de febrero de 2011 por el ahora candidato de la Alianza “Va por el Estado de México” a la presidencia municipal de Metepec, ha obtenido por adjudicación directa desde 2013, al menos cuatro contratos del ayuntamiento que hoy pretende gobernar, los cuales en conjunto suman seis millones 238 mil pesos.

Además de estos contratos avalados y firmados por los exalcaldes de Metepec, Carolina Monroy del Mazo (exesposa del actual secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez y cuyo hijo forma parte de la planilla que encabeza Fernando Flores) y David López Cárdenas (hijo de David López, excomunicador de Enrique Peña Nieto), CIFO Technologies S.A. de C.V., tiene vigente al menos otro contrato importante que no fenecerá sino hasta el 2023.

Se trata del contrato CS-7143-2018, signado el 11 de diciembre del 2018 y adjudicado de manera directa por el gobierno del Estado de México a la firma del candidato aliancista. Su monto, constituye una de las transacciones más importantes hechas ese año entre un solo proveedor y el gobierno mexiquense, ya que importa un monto por 244 millones 500 mil pesos, para la renta de cajeros expendedores de actas del Registro Civil, en todo el territorio.

No obstante que el contrato no señala con precisión el número de cajeros comprometidos por esa suma, otros documentos -todos obtenidos por mecanismos de transparencia-, aluden 250 máquinas.

Pero el negocio de la renta de estos aparatos, patentados por el propio Fernando Flores ante el INDAUTOR y el IMPI, no es nuevo, surgió durante el gobierno de Eruviel Ávila, a pocos meses de que el Notario número 164 del Edomex, Jaime Vázquez Castillo (ex presidente del PRI del Estado de México durante el gobierno de Arturo Montiel Rojas y ex secretario general de gobierno de César Camacho Quiroz, quien además de gobernador fue alcalde de Metepec), le otorgara el registro a CIFO Technologies S.A de C.V., el 31 de enero del 2011.

Dos años después, en 2013, Fernando Flores estaría firmando los primeros contratos importantes con el gobierno del “vidrierito de Ecatepec” y casi simultáneamente los primeros con el ayuntamiento de Metepec.

De entonces a la fecha la renta de los expendedores de actas de nacimiento creció rápidamente hasta convertir a la firma de Fernando Flores en una empresa con alta demanda en el mercado de tecnología inteligente y a él en un empresario acaudalado que lo ha llevado a formar parte del catálogo de los 300 empresarios más exitosos del país, de acuerdo con la empresa “Líderes”, en la que él ocupa el lugar 104.

Su empresa, domiciliada en el barrio San Jerónimo de Metepec, también tiene operaciones de renta de máquinas y cajeros recaudadores de impuestos, además de servicios a través del desarrollo de otras aplicaciones en Campeche, Baja California, Querétaro, Sinaloa, Tijuana; Tlalnepantla, San Mateo Atenco, Ecatepec, Huehuetoca, Coacalco de Berriozábal, Metepec, Toluca; Fonacot, Banco Azteca y el Instituto de la Función Registral de Edomex (IFREM).

Metepec, comicios y negocios

Metepec es considerado actualmente uno de los centros de poder del Grupo Atlacomulco, por ser cuna y lugar de residencia de algunos de sus más prominentes representantes como César Camacho Quiroz, Emilio Chuayffet Chemor, Ernesto Nemer Álvarez (actual secretario general de gobierno del Edomex), su exesposa Carolina Monroy Del Mazo, prima del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza; Ana Lilia Herrera Anzaldo y David López.

Los vínculos de estos políticos conectan directamente con la pasada administración federal de Enrique Peña Nieto, quien durante su gobierno impulsó Metepec como municipio turístico, hasta darle el título de Pueblo Mágico, lo que aceleró su desarrollo económico e inmobiliario, para desplazar su imagen de Ciudad Típica (categoría que le dio Cesar Camacho), a la de un portento de plazas comerciales y desarrollos exclusivos.

En 2018 Metepec fue arrebatado al PRI por una ola guinda de electores inconformes y hartos de los gobiernos priistas, terminando así con una zaga de administraciones de alta alcurnia política. Tras el gobierno de Oscar González Yáñez (2006-2009) del Partido del Trabajo (PT), el priismo volvió a instalarse en la localidad nueve años más, con Carolina Monroy del Mazo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y David López Cárdenas, hasta 2018, cuando Morena arrasó con el 40.74% de los votos, es decir 46 mil 941 sufragios que terminaron por desplazar al tricolor.

En aquella ocasión y con una participación histórica del 72.97% de los electores de Metepec, el PRI sumó 29 mil 931 votos, el PAN 24 mil 665 y el PRD mil 680. Ahora, en los comicios próximos, estos tres partidos van juntos.

Por otra parte, una reciente encuesta de Polls.mx para monitorear las tendencias de intención del voto en las principales capitales del país, muestran un descenso en Toluca (ciudad hermana de Metepec) en las preferencias de Morena, así como un aumento paulatino pero más sostenido a favor del PAN. Hasta el 21 de mayo pasado, la diferencia entre ambos era de solo dos puntos porcentuales.

Ante este panorama el futuro de Morena en Metepec es incierto, más aún cuando su alcaldesa con licencia que busca reelegirse, no ha tenido la mejor administración que se esperaba de la 4T, con un gobierno marcado por la opacidad en contratos y sueldos onerosos de su hija; despidos durante la pandemia; persecución de activistas y ecologistas en el caso del Parque las Pilas; y mentiras oficiales como una supuesta invitación de la ONU para ir a Europa que resultó falsa, entre otros.

No obstante, y a escasos días de los comicios, la moneda está en el aire y mientras la alcaldesa morenista, Gabriela Gamboa, sale en audios, videos y escándalos, el candidato aliancista la denuncia, hace negocios y espera…

Contratos

El primer contrato del que se tiene antecedente en Metepec adjudicado de manera directa a la empresa del hoy candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, el correspondiente a la “adjudicación directa por excepción” número AD-068-2013, fue por un millón 929 mil 758 pesos y 40 centavos, para la clasificación y captura de 151 mil 235 registros de nacimiento.

El segundo con registro UJ/PM/CPS/041/2013 se signó para la renta de 6 cajeros por un millón 184 mil pesos por un periodo de seis meses. Ambos están firmados por la titular del gobierno municipal Carolina Monroy del Mazo, cuyo eslogan de su administración fue “Cien por Ciento Honesto), su tesorero y los representantes legales de CIFO Technologies S.A. de C.V.

Otro contrato con registro número AD-014-2014, fue por un monto de un millón 974 mil 940 pesos, signado el 13 de marzo de 2014, para la renta de seis cajeros inteligentes por nueve meses.

El último contrato del que se localizó registro a través de transparencia, data de 2017 y es por un monto de un millón 148 mil 400 pesos por la renta de cinco cajeros. Se adjudicó de manera directa por el gobierno del alcalde David López Cárdenas y con la firma de él y de Fernando Flores, quien aparece con la leyenda de “administrador único”.

Contratos con el GEM

Sin duda el contrato más jugoso que obtuvo la firma CIFO Technologies S.A. de C.V., es el que de manera directa le adjudicó el gobierno estatal actual por 244 millones 500 mil pesos, el 11 de diciembre del 2018 y con vigencia hasta el 2023. Se trata del contrato CS/143-2018.

El Instituto de la Función Registral también le adjudicó el contrato IFREM/DAyF/CS7227B/5000/001/2015 por 18 millones 999 mil 992.25 pesos, de fecha 12 de marzo del 2015, para comenzar el proceso de digitalización de todos los registros del organismo; mientras que un año antes, obtuvo el primer contrato de la Consejería Jurídica del ejecutivo estatal (CS/110/2014), por adjudicación directa y por un millón 748 mil 250 pesos.

Un cuarto contrato adjudicado a la empresa del candidato aliancista se otorgó en 2018 (aparte del que vence en 2023), por 14 millones 789 mil 700 pesos (contrato del acuerdo 059/2018 del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México). En este último caso se trató de la renta de 250 cajeros inteligentes expendedores de Actas de Nacimiento, por solo 3 meses.

Pero es de destacar que CIFO Technologies, no es la única empresa del candidato de la alianza Va por el Estado de México, de Metepec. Recién lanzó CIFO Multimedios S.A. de C.V., que opera el medio de comunicación Quadratin en Edomex, Querétaro, Quinta Roo y Oaxaca, con la obtención de los primeros contratos en materia de publicidad.

Al arrancar su campaña hacia la presidencia municipal de Metepec (operada por exfuncionarios del gobierno de Eruviel Ávila), el candidato Fernando Gustavo Flores Fernández, lanzó un video de presentación en el que asegura ser un empresario exitoso producto del esfuerzo.

“Yo no soy político ni vivo de la política”, sostiene.