Morena va a sacarme unas supuestas cuentas bancarias en Dubai: Samuel García

MONTERREY, N. L. (apro).- Samuel García Sepúlveda, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que como parte de la guerra sucia Morena difundirá que él y su familia tienen cuentas en Dubai, información que calificó de falsa al asegurar que no cuenta con dinero en el extranjero.

Al presentar su decálogo contra la guerra sucia de sus adversarios, el emecista anticipó que la veda electoral, que iniciará mañana y continuará hasta el domingo, día de las elecciones, será aprovechada por sus oponentes para desacreditarlo con infundios.

Como parte de esos ataques señaló que se soltará una versión que indica que tiene cuentas en Dubai, la lujosa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

“El día de hoy me enteré que, desde allá, desde México, Morena va a sacar unas supuestas cuentas bancarias en Dubai, háganme el favor, cuentas de mi familia. Desde hoy les digo: no tenemos cuentas en ningún lugar fuera de México. Viene esa guerra sucia, no lo crean, por favor”, dijo García.

Y destacó que, pese a las versiones infamantes que sus adversarios difundirán antes de los comicios, ganarán la gubernatura, así como la capital del estado y el Congreso local.

"Les puedo garantizar que vamos a ganar Nuevo León, vamos a ganar Monterrey y vamos a ser primera fuerza del Congreso del estado. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y mucho menos confiarnos. En términos futbolísticos ya pasamos de la liguilla a la final, y esa final va a tener una defensa poderosa”.

Añadió: “En los siguientes días tendremos la veda electoral, ese silencio que obliga a los candidatos a guardarnos es siempre utilizado para la guerra sucia, por eso es muy importante que estemos todos alertas, informados, y que no mermen o haga daño de aquí al 6 de junio”.

Finalmente, García Sepúlveda aseguró que los ataques lo han fortalecido, por lo que espera ganar en los comicios del domingo 6, para celebrar en la Macroplaza a las 22 horas del mismo día.