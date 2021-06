El Bronco dice que no le teme a una investigación de Samuel García

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que se encuentra tranquilo y descartó que su próximo sucesor, el emecista Samuel García, vaya a emprender alguna acción legal en su contra a pesar de sus desencuentros a lo largo del sexenio.

Señaló que hasta ahora le ha proporcionado al próximo mandatario toda la información que le ha pedido para que conozca la situación en que se encuentran las finanzas estatales, antes de que rinda protesta el próximo 3 de octubre.

“Él sabrá qué hacer. Nosotros hicimos las cosas bien, entregando el gobierno. Pero si llegara a pasar, y siente ganas de investigar, con mucho gusto estoy dispuesto a eso. Realmente esto es un ente público y soy y estaré sujeto a esto. No tengo por qué estar preocupado, sino ocupado. Finalmente hay procesos de auditoría en la transición, y todo lo que legalmente tiene derecho el próximo gobierno. Adelante”, dijo hoy.

Recordó que en el pasado García promovió que lo investigaran por supuestamente recabar firmas de apoyo en su campaña presidencial, situación que derivó en una sentencia condenatoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el Congreso Local, ente sancionador, decidió abstenerse de aplicarle castigo.

Pese a ello, El Bronco señaló que, posteriormente, se demostró que la acusación carecía de sustento y que, de su parte “no habrá rencores, ni desencuentros” hacia García.

Explicó que aunque se reunirá con el mandatario electo cada vez que se lo pida, y le proporcionará la información que le requiera, el gobernador sin partido dijo que la transición será efectuada oficialmente entre el 1 y el 30 de septiembre, de acuerdo a los plazos que establece la Ley, porque no puede distraer en estos días a sus funcionarios para que atiendan al equipo de García Sepúlveda.

Explicó que los acercamientos que han tenido hasta ahora han sido informales, como el que tuvieron en días pasados, en el que invitó a desayunar a su sucesor, para responder a las inquietudes que tiene sobre el puesto de Jefe del Ejecutivo Estatal.

“Hablamos de todo y de nada. Me estuvo preguntando y yo le estuve respondiendo, pero no hay un tema específico. Incluso lo invité a hacer unos recorridos cuando esté dispuesto, para que él vea lo que le interesa o le preocupa. En ese sentido ayudaríamos a que arranque fuerte. Yo hubiera querido tener eso porque había cosas que escuchaba y veía y no tuve la información del gobierno como estaba”, dijo.

Señaló que, llegado el momento, le comunicará al próximo mandatario de Movimiento Ciudadano lo que funciona bien, pero también las dificultades que enfrentará cuando reciba el Gobierno e inicie su sexenio 2021-2027.

Rescatan a 17 reportados desaparecidos

Un total de 17 personas han sido rescatadas de 56 que han sido reportadas como desaparecidas este año mientras circulaban en la carretera Monterrey- Nuevo Laredo, informó Jaime Rodríguez.

Si proporcionar detalles, porque, según dijo, los operativos forman parte de acciones de “inteligencia”, El Bronco dijo que existe una estrategia con las corporaciones de Nuevo León y Tamaulipas, para disminuir la incidencia de criminalidad en la zona limítrofe.

“Se rescataron cerca de 17 personas. Hay polémica en lo que se dice y no se dice. Es un tema de inteligencia que no me gustaría decir. Está trabajando bien la fiscalía de Tamaulipas y Nuevo León. Hay plena voluntad del Ejército y Guardia Nacional, en eso de inteligencia y nosotros con nuestros equipos también trabajamos. No debe ocurrir y todas las fuerzas de los dos estados trabajan para que no siga sucediendo”, explicó.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León reportó en días pasados que a lo largo del presente año han desaparecido, aparentemente secuestradas, 56 personas en la vía interestatal.

Rodríguez Calderón reveló que propuso una reunión con el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, que será efectuada el próximo jueves en Nuevo Laredo, para analizar las acciones en el tema de seguridad que los dos estados implementarán, después de la masacre de 14 personas el pasado fin de semana en la ciudad fronteriza de Reynosa.