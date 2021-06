"Que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer fraude", lanzan a gobernador de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Desde la Plaza Fundadores, en el centro de la capital, la advertencia lanzada por Ricardo Gallardo Juárez, padre del candidato Ricardo Gallardo Cardona y exalcalde de esta ciudad, fue directa al gobernador priista Juan Manuel Carreras López: “¡Que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude, porque todos los potosinos no se lo vamos a permitir!”.



El padre del candidato que hasta ahora lleva la delantera en la elección para gobernador del estado, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), apareció la noche de este lunes en un “mitin de la victoria”, en el que se hicieron una serie de advertencias y algunas claras amenazas si no se reconoce el triunfo de “El Pollo” Gallardo Cardona.

Apenas por la mañana, el panista Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la coalición “Sí por San Luis”, quien va en un cercano segundo lugar en los resultados preliminares, desconoció el conteo rápido del INE presentado en la madrugada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), y anunció que defenderá sus votos demandando la apertura de los paquetes para el conteo de las boletas.



“Haremos todo para defender los votos, en el conteo”, así como ante las instancias legales si es necesario, aseguró Octavio Pedroza, quien apareció acompañado por los dirigentes del PAN, PRD, PRI y Partido Conciencia Popular, además del candidato de la misma coalición para la alcaldía de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien aventaja con un amplio margen a sus contrincantes.

Pedroza precisó que la muestra aprobada para el conteo rápido no fue la que finalmente se utilizó al ser presentada por la presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca Leal. “La muestra definida y aceptada como estadísticamente válida por el comité técnico del INE era de 559 casillas, no de las 491 que se presentaron”, por lo que –dijo-- carece de validez.





“Si quieren ver movilizaciones, estamos listos”: Serrano

Ya por la noche, en el mitin encabezado por Ricardo Gallardo Cardona en la Plaza Fundadores, de ese lado hubo también avisos que sonaron a amenazas: generar movilizaciones y protestas si se revierte la tendencia, hasta ahora a favor del candidato del PVEM y PT.

Tanto Karen Castrejón, lideresa nacional del Partido Verde, como Geovanna Bañuelos, del PT, coincidieron en que ambos partidos respaldarán y defenderán los votos que hasta ahora darían el triunfo a Gallardo Cardona por la gubernatura.

Pero fueron otras dos intervenciones en este mitin las que resultaron incendiarias: la del diputado federal petista Héctor Serrano Cortés y la del padre de “El Pollo”, exalcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez.

Héctor Serrano se refirió a Laura Elena Fonseca Leal, a quien se refirió como “la señora que está sentada en el Ceepac, la presidenta, la responsable de vigilar que se haga un trabajo democrático en su propia instancia gubernamental, colocada ahí por el actual gobernador”.

Según Serrano, el Ceepac “ha ido deteniendo el cómputo…estamos pensando que a lo mejor tienen la tentación de cometer un fraude”, por lo que enseguida señaló:

“Se lo decimos desde aquí al gobernador: nosotros sabemos lo que es la resistencia, y si quiere conocer la resistencia de un pueblo que hoy está encabronado por todo lo que se ha hecho en su contra, la van a conocer…nadie vamos a permitir que se consume un fraude contra esta voluntad popular”.

Dirigiéndose al propio candidato, Serrano le dijo: “Ricardo, estamos listos y si es necesario, si quieren ver las movilizaciones al Ceepac, si quieren ver cómo el pueblo potosino se va a manifestar en cada instancia de gobierno, estamos listos”.

Después de Serrano se anunció la participación de Ricardo Gallardo Juárez, padre de Gallardo Cardona.

El exalcalde caminó al frente del templete y, sin rodeos, lanzó un mensaje admonitorio contra el gobernador priista Juan Manuel Carreras López: “Esas gentes preparan su fraude, escúchenme bien: que no se le ocurra a ese gobernador, que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude, porque todos los potosinos no lo vamos a permitir. Lo vamos a sacar de donde sea si hace una pendejada, ya estuvo bueno”.

Según Gallardo Juárez, Carreras “hizo fraude” en la elección de 2018, en la que el exalcalde buscaba la reelección y perdió frente a Xavier Nava Palacios.



“Esos cabrones han vivido siempre de la ubre del gobierno, ya estuvo bueno. ‘El Pollo’ viene a repartir todo lo que es de ustedes y no se lo van a robar esos hijos de la chingada. Hoy se lo va a llevar la chingada, se lo digo yo con toda la responsabilidad: el pueblo de San Luis no se lo va a permitir”.