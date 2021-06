No dejaremos que nos vuelvan a cerrar: Canirac Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).- La delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac) se rebeló ante las nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud que entrarán en vigor a partir de este jueves 10, para contener los contagios de covid-19 que se dispararon en los últimos días.

El dirigente de los restauranteros, Roberto Cantón Barrios, señaló que el sector ha sido de los más castigados durante la contingencia, y advirtió que esta vez no acatarán la nueva disposición que acortará nuevamente los límites de aforo y horarios permitidos.

“Somos de los sectores más regulados, y en lo que va de la pandemia somos uno de los más golpeados. Reprobamos contundentemente que se nos limiten de nuevo aforos y horarios”, reclamó.

Y refutó al gobierno estatal que después de permitir eventos masivos con motivo de las campañas electorales, festejos y convivios, ahora quiere imponer nuevas restricciones en perjuicio del sector restaurantero.

“Como sociedad estamos conscientes de que la salud es primero, de eso no hay duda. Sin embargo, pareciera que a los políticos y al gobierno del estado se les olvidó este tema durante los actos de campaña, que estamos seguros contribuyeron en gran medida al avance en los contagios y hospitalizaciones por coronavirus”, acusó.

Y advirtió: “No vamos a permitir una arbitrariedad como ésta para nuestro sector, el principal generador de empleo en la entidad, el que ha aguantado una pandemia, el que tiene deudas, el que tiene demandas laborales, procedimientos administrativos ejecutorios, no podemos ser carne de cañón para las autoridades el día de hoy. ¡Ya basta!

“Nuestros colaboradores y nuestros socios no vamos a permitir estas medidas, no dejaremos que nos vuelvan a cerrar, no disminuiremos nuestros aforos y mucho menos aceptaremos las reglas que hoy son impuestas arbitrariamente, que sólo están afectando a un solo sector que apenas empezaba a respirar”, reiteró.

En su pronunciamiento, en nombre de los socios de la Canirac, lanzó un mensaje al gobierno de Mauricio Vila Dosal:

“Hoy me dirijo al gobierno del estado para decirle: la Canirac y sus restauranteros rechazamos contundentemente las nuevas disposiciones, no vamos a permitir el cierre de ni un restaurante más, la pérdida de empleos y del patrimonio de nuestros afiliados y sus familias. Basta ya de castigar a los restauranteros”.