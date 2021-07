Silvano Aureoles pide a López Obrador respeto "a la investidura de los gobernadores"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, manifestó que se violentó su derecho de audiencia como ciudadano tras la reiterada negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a recibirlo.

“Mi derecho de audiencia, como gobernador y como ciudadano, ha sido violentado de forma recurrente. No quiero que me reciba para que se politice la elección, quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México”, escribió en su cuenta de redes sociales el mandatario de Michoacán.

En su conferencia de este jueves, el presidente López Obrador anunció que va a recibir a todos los gobernadores electos y funciones del país para diseñar el plan de combate a la inseguridad, excepto a los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas. Que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar, lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, es lo que representamos”, dijo el mandatario en la mañanera.

Silvano Aureoles escribió tres mensajes seguidos en sus redes quejándose de que López Obrador no lo recibió como lo intentó desde el 29 de junio cuando se plantó en una silla frente a Palacio Nacional.

Según el gobernador, su intención es entregarle documentación de que en las pasadas elecciones en las que perdió su partido, el PRD, intervino el crimen organizado para que ganara el candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.

En uno de sus mensajes difundido este jueves, Aureoles escribió: “El presidente @lopezobrador_, en respuesta a mi insistencia para que me reciba, reiteró su negativa en un mensaje que me hizo llegar desde la mañanera”.

Luego justificó sus intenciones en otro mensaje: “Presidente, no es Silvano Aureoles, es la seguridad nacional.Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche”.

Silvano Aureoles ya acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar la misma documentación. Pero insiste en ver al presidente Andrés Manuel López Obrador.