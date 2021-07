Mariana Rodríguez dice sentirse insultada y cosificada por sanción a Samuel García

MONTERREY, N. L. (apro).– La influencer Mariana Rodríguez dijo sentirse ofendida por la sanción millonaria que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende imponerle a su marido, el gobernador electo Samuel García, porque no le pagó a ella los supuestos servicios de apoyo que le prestó en campaña.

Mediante una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, afirmó que este castigo a su cónyuge afecta la libertad de expresión de la que todos gozan en el ciberespacio, y además la cosifica, al pretender ponerle precio a su persona.

“Se me hace un insulto que me quieran poner un precio como persona o como esposa y que, además, por el éxito de mi audiencia y redes, me quieran obstaculizar la libertad de expresión que todas y todos tenemos en las redes sociales. Lo dije en campaña y se los vuelvo a decir: no soy una cosa a la que le pueden poner un precio”, señaló.

En su red social, en la que tiene 1.8 millones de seguidores, la futura presidenta del DIF de Nuevo León se presentó en pijama para expresar su descontento con el proyecto de sanción a su marido, que presentó el órgano fiscalizador de la autoridad electoral, por un monto de 55 millones de pesos.

“Resulta que hace unas horas le notificaron a Samuel que la Unidad de Fiscalización del INE lo quiere multar por 55 millones de pesos. Sí, escucharon bien: 55 millones de pesos. Y les cuento por qué: dice el INE, la Unidad de Fiscalización, que yo le debí haber cobrado el apoyo a mi esposo Samuel, en campaña, por un monto de 27.8 millones de pesos”, relata Mariana, riéndose con incredulidad.

En los videos, que van dirigidos a los “chabacanos”, como llama a sus seguidores, la influencer aclara que, como no le cobró a su marido sus servicios de promoción, la instancia fiscalizadora electoral pretende aplicarle la mega sanción.

Se dijo confiada en que los consejeros del INE, a los que les corresponde decidir sobre la propuesta de la Unidad de Fiscalización, actúen con respeto, responsabilidad e imparcialidad, para que desechen la multa.

“Ridículo castigo”

Por su parte Horacio Tijerina, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, condenó la sanción que pretende imponerle el INE al candidato ganador.

“Es ridículo que todo el apoyo y entrega que ella expresó a favor de su esposo, ahora gobernador electo de Nuevo León, se quiera castigar con una multa multimillonaria, cuando ella lo realizó precisamente en su carácter de cónyuge que, como sabemos, la definición de matrimonio es precisamente apoyar en todas las cargas y placeres de la vida”, dijo el líder emecista en un comunicado que difundió a nombre del partido.