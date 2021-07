Reciben a AMLO con narcomantas en Caborca, Sonora

HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).– En Caborca, Sonora, en los dominios del capo Rafael Caro Quintero, fueron colocadas un par de narcomantas con mensajes al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realiza una gira de tres días por la entidad.

Las lonas fueron colgadas durante la madrugada del sábado 3 en el puente elevado de la calle Quiroz y Mora y Carretera Internacional y otra frente al Palacio Municipal caborquense.

Otra de las narcomantas colgadas en Caborca. Foto: Cortesía Ariete de Caborca

Los mensajes fueron retirados de inmediato por la policía municipal, y en las imágenes compartidas por el portal Ariete de Caborca se denuncia la presencia dominante de Rafael Caro Quintero, R1, familia y acompañantes.

“La ciudadanía de Magdalena, Santa Ana, Caborca y Nogales estamos hartos de la violencia que no cesa en estos municipios”, cita la primera parte del mensaje.

Continúa: "Los responsables de todo son (Felipe de Jesus Sosa Canisales (sic) "El Gigio y/o Yiyo", Leonardo López "El 20", Ramón Quintero Páez "El Tiko", José Gil Caro Quintero, Rafael Caro Quintero Rodrigo Páez Quintero)".

Y concluye: "Quieren arrebatar estos pueblos a sus contrincantes y la autoridad lo sabe y se hace de la vista gorda ya póngales un alto, se mantienen impunemente haciendo y deshaciendo afectando a la población".

Apenas el 4 de diciembre pasado, el secretario de Seguridad Pública estatal, David Anaya Cooley, negó la presencia del "narco de narcos" en Caborca.

"No hay evidencias completas, solo se sabe que ésta (el Desierto de Altar) era una zona que siempre dominaba; ahora han salido nombres diferentes en materia de delincuencia, que muy probablemente tendrán que ver o no porque la Secretaría no tiene evidencias", manifestó.

Este sábado 3, el mandatario mexicano habría de inaugurar unas instalaciones de la Guardia Nacional en Caborca, según la agenda oficial de Presidencia.

A las 6:30 de la tarde estará en Nogales para presentar los avances en materia de mejoramiento urbano y mañana a las 10:00 horas estará en Cananea.