Físcalía Electoral debe aclarar por qué arrestó a "El Bronco": exdiputada

MONTERREY, N. L. (apro).- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FEDE) debe aclarar si la aprehensión de Jaime Rodríguez Calderón obedece a una denuncia presentada a nivel estatal o federal, o si las autoridades de manera coordinada, pidió la ex diputada local Mariela Saldívar Villalobos.

Como parte de la fracción de Movimiento Ciudadano en la legislatura antepasada, ella y su entonces compañero de bancada Samuel García Sepúlveda presentaron una denuncia por numerosas irregularidades que documentaron, relacionadas con la fallida campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón.

Sin embargo, como dice ahora, en el boletín que difunde la FEDE sobre el arresto de El Bronco, no aclara si procesan al ex gobernador por delitos que cometió en su fallida aventura rumbo a la presidencia, si fue por desvío de recursos en la campaña para ganar la gubernatura del 2015 o, incluso, por actos indebidos en las campañas del 2021, cuando varios empleados estatales fueron candidatos a diversos puestos, algunos por el PAN.

“No tengo certeza si lo procesan por la denuncia que presentamos, porque cuando la interpusimos en el 2018 fue en varias instancias. Hicimos investigación y la canalizamos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Procuraduría General de la República, pues entonces todavía no se hacían las fiscalías especializadas”.

“Pero no hay certeza, en este momento, de que las acciones que hace la FEDE estén vinculadas con esta denuncia o cuál proceso electoral, pues el boletín de hoy dice que lo detienen por presuntos delitos electorales, pero no cuándo fueron, porque hasta hubo cuestionamientos de financiamiento de su campaña en el 2015”, dice.

El comunicado difundido por la Fiscalía electoral estatal señala únicamente que fue detenido hoy “por orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, dictada por un Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”.

Saldívar, quien actualmente es directora nacional de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), señala que un indicio de que lo procesan por el empleo de 500 trabajadores del estado para la recolección de firmas de apoyo para su campaña presidencial del 2018, es el post que publicó hoy el gobernador Samuel García en Instagram, que dice: “4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos #Broncofirmas #NLincorruptible”.

Sin embargo, menciona que también Rodríguez Calderón pudo incurrir en delitos cuando, en su último año como gobernador, habría respaldado indebidamente a funcionarios de su gobierno que participaron cobijados por Acción Nacional en el proceso electoral del 2021, entre ellos, quien fuera su secretario general de Gobierno, Manuel González, quien fracasó en la búsqueda de una diputación federal.

“Estoy atenta a lo que indique la autoridad porque no tengo conocimiento de que lo que pasa ahora esté relacionado con nuestra denuncia del 2018, más allá de la declaración del gobernador en redes. Estamos viendo que se haga justicia, pero no hay certeza de que la acción sea por las irregularidades que dimos a conocer. La FEDE es quien debe aclarar ahora, si es esto del ámbito estatal o acción coordinada con instancias federales. No sabemos a qué proceso se refiere, ni la línea de investigación”, dice la exlegisladora.

Tras ser detenido esta mañana Rodríguez fue fichado y enviado al Penal de Apodaca.