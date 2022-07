Entre lágrimas y junto a Samuel García, Aldo Fasci deja la Secretaría de Seguridad Pública de NL

MONTERREY, N. L., (apro).- Aldo Fasci Zuazua se despidió hoy de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, para atenderse un problema de salud relacionado con la leucemia, que lo aqueja desde hace años.

Su lugar será ocupado por Gerardo Palacios Pámanes, quien era comisario de la corporación Fuerza Civil (FC) y quien será anunciado como relevo en las próximas horas.

Al momento de despedirse esta mañana, Fasci Zuazua no pudo contener las lágrimas de la emoción, cuando le correspondió dar su mensaje, luego de casi 30 años en el servicio público en seis administraciones estatales.

Dijo que estaba al mismo tiempo conmovido por el reconocimiento y triste, porque no son ni su cabeza, ni corazón, si su alma, si no su cuerpo afectado, lo que provoca la salida de la institución, aunque aclaró que no está en sus planes “morir de leucemia”.

Lamentó que su despedida ocurra cuando la policía estatal está bajo fuego, en recuerdo al reciente crimen de seis elementos estatales, ocurrido el 26 de junio, en Anáhuac.

“Quiero decirle a mi gente de Fuerza Civil que me duele mucho dejarlos cuando nos están agrediendo, cuando tenemos un tema muy importante. Les agradezco mucho lo que han hecho por Nuevo León, por todos nosotros”.

“Al gabinete, mis amigos y hermanos, hay un tema que tenemos que tomar en la agenda: Samuel García y su gabinete no son un proyecto, son una realidad. Hagan lo mejor, para que Nuevo león sea el mejor lugar para nacer, vivir, crecer. Ustedes son los mejores y estoy muy orgulloso de pertenecer a este gabinete”, dijo al mandatario, quien estuvo acompañado de su esposa Mariana Rodríguez.

A la población le dijo que “vamos bien y vamos estar mejor”, y que existen personas que pueden resolver los grandes retos que enfrenta el estado.

Por su parte, Samuel García encomió el trabajo de Fasci, quien conformó, desde el inicio, el gabinete estatal como Secretario de Seguridad Pública, puesto que desempeñó previamente con el antecesor Jaime Rodríguez El Bronco.

“Es muy difícil, doloroso, emitir este mensaje hoy, pero estoy 100 % cierto, seguro y confiado que tengo el mejor gabinete de todo México y el mejor que ha tenido Nuevo León, y sin embargo la vida nos ha puesto algunos obstáculos. En primer lugar, nuestra amiga Alicia (Leal), que por un tema personal de una hija tuvo que pedirnos un tiempo y ahora mi buen amigo, mentor, familia, Aldo Fasci también nos pide otro”, dijo García.

De igual manera, señaló que, como es “un hueso duro de roer”, cuando se recupere por completo de este padecimiento, tiene las posibilidades de regresar al Gobierno del Estado.

“Es un hombre valiente que ha sabido dar la cara por Nuevo León, que sin regateo alguno se ha metido hasta el fondo en materia de seguridad pública, y a mí lo que le más admiro es que no se queda estrictamente en el tema policiaco. Siempre está buscando llegar a las causas y llegar al fondo del asunto para mejorar la seguridad de Nuevo León”, expuso el mandatario.

En la despedida ennumeró los logros de Fasci como funcionario público: creó la Agencia Estatal de Investigaciones; inauguró el primer C5 de todo México; creó los Centros de Justicia Familiar; formuló el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; estableció, por ley, protocolos, las pruebas de confianza para los cuerpos policiacos; profesionalizó Fuerza Civil para hacerla realmente civil.