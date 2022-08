Riña en Cereso de Ciudad Juárez deja 2 internos muertos y 4 heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGECH) informó que dos internos murieron y cuatro más resultaron heridos durante una riña registrada este jueves en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, del municipio de Ciudad Juárez.

Los internos fallecidos fueron identificados como Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O.; mientras que los heridos son Noé H. C., Noé Román F., Salvador C. S., y Francisco Adrián R. A.

Indicó que se inició el trabajo por parte del Servicio Médico Forense para determinar la causa de muerte de los reclusos, mientras personal operativo se mantiene atento para salvaguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, así como de quienes trabajan en el penal.

El fiscal Roberto Javier Fierro instruyó llevar a cabo una investigación en torno al ingreso de objetos prohibidos, así como establecer la responsabilidad de los posibles servidores públicos involucrados.

Los reportes indicaron que, alrededor de las 13:00 horas, se registró la riña protagonizada por personas privadas de la libertad que forman parte de pandillas rivales, según un boletín de la fiscalía citado por medios de comunicación locales.

Indicaron que existen testimonios de que hubo detonaciones con armas de fuego.

Los elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria, de Seguridad Pública Municipal, la Policía del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Protección Civil respondieron a la gresca dentro del penal.

Mientras tanto, afuera del penal se congregaron decenas de familiares para conocer la situación de los internos, sin que al momento se les haya permitido entrar a las instalaciones.