Samuel García revela carpetas de la FGR abiertas contra delegado del PRI en Coahuila

MONTERREY, N. L. (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene seis expedientes abiertos en contra del delegado del PRI en Coahuila, Francisco Cienfuegos, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros, dio a conocer hoy el gobernador Samuel García.

El mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que conoce del tema porque desde que ganó la gubernatura, en el 2021, ha allegado elementos a la autoridad federal para que investigue a Cienfuegos Martínez, exalcalde de Guadalupe quien maneja de manera informal el tricolor en la entidad, junto con su jefe político, el ex gobernador Rodrigo Medina, quien es también sujeto a investigación.

“Cienfuegos tiene carpetas de lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, acoso. Está hasta el tronco ese señor. Quienes nos dedicamos a política y no me dejarán mentir, sabemos que él es un gánster de Nuevo León y ha hecho muchas maldades, pero no se las cobraban por sus tentáculos o influencias”, dijo.