Diputados de PRI y PAN denuncian acoso político de Samuel García

MONTERREY, NL. (apro).– Legisladores locales de PAN y PRI se quejaron a lo largo de esta semana del acoso político a que los ha sometido el gobernador Samuel García, en forma de clausura de oficinas y establecimientos comerciales suyos, o de sus familiares.

Los afectados han mostrado imágenes de los sellos de clausura que imponen inspectores en forma de sanción por incumplimiento de normativas.

Este viernes, el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, se quejó de que inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente del estado clausuraron su oficina de gestoría ubicada en la calle Jerónimo Treviño, en el centro del municipio San Nicolás, con el argumento de que incumplió con trámites relacionados con manejo de aguas residuales e impacto al medio ambiente.

En respuesta al cierre, la bancada de Acción Nacional en la Legislatura local pidió al gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) que cese “la persecución”, pues se expone a enfrentar consecuencias legales.

“Esta situación no se puede tolerar y permitir, por lo que los diputados del PAN hacen un llamado enérgico al gobernador Samuel García para que cese el acoso y persecución política y se apegue a la ley, de lo contrario habrá demandas jurídicas y legales en su contra y de funcionarios de su gobierno que actúan al margen de la ley”, señalan en el comunicado que difundieron.

También a otros diputados

Las quejas de los diputados locales ocurren en medio de una confrontación en la localidad entre Samuel García y los dirigentes de las fracciones del PRI y PAN en el Congreso del estado que mantienen una disputada por controlar la aprobación de leyes, como la relacionada a la designación del Fiscal General de la entidad.

Por su parte, la diputada local tricolor Perla Villarreal Valdez pidió, el pasado miércoles, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que detenga la violencia política de género en Nuevo León, de la que ella y su familia han sido víctimas por parte del gobierno de Samuel García.

Señala que ha sido presionada y hostigada en establecimientos comerciales para obligarla a pedir licencia y que tome su puesto la suplente, Zoila Barrón, quien recientemente se sumó a MC.

Denunció que, en las últimas tres semanas, por lo menos cinco negocios de su familia han recibido visitas de inspectores de Salud, Trabajo y Medio Ambiente, y los trabajadores han sido amedrentados por policías de Fuerza Civil, que se presentan en esos lugares con armas largas.

“No ha habido día que mi familia tenga paz y tranquilidad, yo nunca me he metido con el gobierno del estado, con nadie, jamás lo haré, ni con el gobernador, ni con su familia, ni la de nadie. Mi familia no tiene porqué soportar las presiones que ejerce el gobierno del estado sobre sus negocios y empresas”, dijo en conferencia de prensa el miércoles, acompañada de diputados del PRI y PAN, aliados en el Congreso local.

De igual forma, llamó a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, para que detenga la violencia política de que son objeto las mujeres de la entidad.

“Quiero hacer un llamado a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, para que, como mujer y que también ha sido víctima de violencia política de género por ejercer su cargo sirviendo a México, le pido que pueda atraer el caso para proteger a Nuevo León del imperio de la ley y del estado de derecho”, dijo.

Por su parte, el legislador albiazul Eduardo Leal Buenfil se quejó el miércoles mediante un video que publicó en Facebook, que fueron clausuradas las taquerías Leal que maneja su familia, en los municipios de Allende y Cadereyta.

“Hoy los naranjas se excedieron, empezaron a cerrar, casualmente el mismo día, los negocios de mi familia. Llegaron a negocios que tienen años y años trabajando y que nunca jamás en la vida han tenido un problema legal, de gente honesta y honrada. Ahí están los sellos de suspendido en este negocio como otros, con cualquier excusa, para dañarme a mí”, dijo en el video en el que mostró el lugar cerrado en Allende, con pegotes de clausura.

Hizo un llamado al gobierno del estado para señalarle que los problemas políticos son con él y que es indebido que clausuren fuentes de trabajo que afectan a familias enteras.

Leal publicó hoy otro video en el exterior de la taquería de su padre en Cadereyta, la que, dijo, en 30 años de funcionamiento no la había visto cerrada un fin de semana.

El gobierno del estado no ha respondido a los señalamientos de hostigamiento de parte de los diputados de oposición afectados.