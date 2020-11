Una "incongruencia", alianza PAN-PRI en SLP: Damián Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Damián Zepeda calificó como una “incongruencia” que el Partido Acción Nacional (PAN), del que forma parte, se aliara con el Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones en San Luis Potosí, el próximo año.

“Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa”, escribió en sus redes sociales.

El mensaje lo acompañó con el documento que presentaron ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, el PAN y el PRI, junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Conciencia Popular en el estado, para el convenio de coalición rumbo a las elecciones del próximo año.