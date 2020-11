Osorio Chong niega implicación en la "Estafa Maestra"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PRI y ex secretario de Gobernación (2012-2018), Miguel Ángel Osorio Chong, negó que se hayan desviado recursos para financiar propaganda a su favor como aspirante a la candidatura presidencial de su partido, en 2018, como publicó hoy el periódico Reforma.

“Nunca he tenido nada que ver ni estoy involucrado en los temas a los que se hace mención en la nota, ni de forma directa ni por interpósita persona. Las imputaciones son absolutamente falsas. No hay ni habrá prueba alguna, por la sencilla razón de que las mentiras no se pueden publicar”, indicó en un escrito enviado al periódico.

Aclaración respecto a la nota periodística del Diario Reforma: pic.twitter.com/Io2flJd8Xu — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) November 20, 2020

Aseguró que no existe prueba alguna que lo vincule a la llamada “Estafa Maestra”. “Solo me dediqué a cumplir con mi función como secretario de Gobernación”, sentenció y agregó:

“Soy responsable de mis actos y, ante este tipo de señalamientos y acusaciones sin sustento, no puedo quedarme callado: es mi deber contestar y dejar constancia de ello. Confío en la ley y en las instituciones.

“Y sé que la investigación que lleve a cabo la Fiscalía General de la República habrá de deslindar responsabilidades. Por ello, reitero mi plena disposición, ya que soy el primer interesado en que no haya duda y quede aclarado el hecho de que no tengo absolutamente nada que ver con lo publicado”, afirmó.

En su edición de este viernes 20 de noviembre, el periódico Reforma publicó que Emilio Zebadúa, ex oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) lo mencionó en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte de su búsqueda para someterse al criterio de oportunidad como testigo protegido en la investigación de la llamada “Estafa Maestra”, el 19 de octubre pasado señaló que 702 millones de pesos fueron empleados para pagar la promoción de Miguel Ángel Osorio Chong para la candidatura presidencial de 2018 y la campaña electoral para la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza al Estado de México en 2017.

Dijo que ese dinero salió de contratos suscritos con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo.