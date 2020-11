No han sido fáciles estos dos años por la pandemia y los conservadores, dice AMLO

No ha sido fácil. El presidente López Obrador señaló a la pandemia y a los "conservadores". Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el segundo año de su gobierno “no ha sido fácil”, pues ha tenido que enfretar la pandemia de covid-19 y la crisis económica provocada por ésta, además de los conservadores opositores a su gestión.

A dos días de cumplir el segundo año de su administración, en gira por la colonia popular Xicoténcatl, en Tijuana, Baja California, dijo ante cientos de personas que se olvidaron de cuidar la sana distancia para verlo:

“En estos dos años he contado con el apoyo de ustedes, de la mayoría de los mexicanos. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y privilegio. Pero dijimos ‘basta’ y ya son otras las condiciones y el pueblo ya despertó y ya no quiere dar marcha atrás”.

Frente a ellos, el tabasqueño defendió la postura de la Secretaría de Salud federal de que durante la emergencia sanitaria el gobierno ha contado con las camas necesarias para atender a los pacientes enfermos de SARS-CoV-2, con lo que se ha evitado la situación que se ha vivido en ciudades de Europa y Nueva York.

Y confió en que pronto se podrá superar la pandemia, pues “como no se permite la corrupción, se ha adelantado el dinero a los laboratorios para que México sea de los primeros países en obtener la vacuna contra el Covid. Espero que ya muy pronto estaremos vacunando a nuestro pueblo de forma universal y gratuita”.

Casetas, en manos de la delincuencia

Horas antes, durante la liberación de la caseta de Playas de Tijuana para residentes, López Obrador informó que su gobierno ha hecho operativos para recuperar las casetas de cobro tomadas por la delincuencia y mencionó, en particular, las de Nayarit, Sinaloa y Sonora.

“Estamos recuperando casetas de cobro que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbradas a vivir de las tomas de las casetas, cobraban, incluso hasta amenazaban a los automovilistas. Eso pasaba en Nayarit, en Sinaloa, pasa todavía en Sonora, pero todo esto se está limpiando, se está enfrentando”, aseguró.

Según el tabasqueño, en gobiernos anteriores la corrupción invadía Caminos y Puentes Federales (Capufe) y que, incluso, solían darsela “de premio” a políticos que no les iba bien o no obtenían alguna candidatura.

También comentó que su gobierno “está limpiando” la administración portuaria, “que también estaba en manos de la delincuencia” y que ya pasó a la gestión de la Secretaría de la Marina.