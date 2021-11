El CIDE se fue derechizando, acusa López Obrador: "el conservadurismo se metió"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la asociación civil denominada Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “se fue derechizando y empezó a competir con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)”.

Ante la elección del director del CIDE, que ha provocado protestas de estudiantes y personal docente, el mandatario expresó:

“Hay que ver quienes están ahí, porque a lo mejor es de los grupos de (Enrique) Krauze y (Héctor) Aguilar Camín que acaparaban todo. Estaban metidos en todos lados, y esos son los que están inconformes”, señaló.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que su gobierno pretende que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos en la academia y en los grupos intelectuales porque “había mucha corrupción”.

"Todos esos grupos están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público”, aseguró López Obrador.

Luego, defendió a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Álvarez-Buylla ante los señalamientos de injerencia en el proceso de selección del director del CIDE.

“Es una mujer honesta, íntegra, no es como (Enrique) Krauze ni (Héctor) Aguilar Camín ni la mayoría de los escritores del (diario) Reforma, María Elena no es neoliberal, ni corrupta como la mayoría de estos intelectuales académicos”.

Por ello, dijo que el “conservadurismo se metió” en el CIDE y señaló que ese instituto vivió una etapa de esplendor con Horacio Flores de la Peña pero “se fue derechizando con el neoliberalismo y empezó a competirle al ITAM”, indicó.

Hoy que los estudiantes anunciaron paro indefinido y toma de instalaciones del CIDE en protesta por la imposición en la nueva directiva, el presidente ironizó.

–Hablan de una imposición por parte de la directora del Conacyt, del director interino… –se le indicó.

–¿Y me echan la culpa a mí? –respondió el presidente.

–No que haya escuchado, pero hablan de una imposición de la directora del Conacyt –se le mencionó-

–Porque a lo mejor también me culpan de eso –dijo López Obrador.

"¡QUE SE ACABEN LOS CACICAZGOS!"



Respecto a la polémica del #CIDE el presidente dijo que probablemente los que están inconformes son grupos que no quieren seguir los procesos correctos. pic.twitter.com/xIuqDaJwvZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 29, 2021

Durante su conferencia de prensa en Oaxaca, dijo que en el CIDE, que se elige al nuevo director “lo van a decidir los que quieran hacerlo”.

Sin embargo, acusó que al igual que la UNAM lo acapararon grupos de poder conservador que “son los que están inconformes”.

“Que se acaben los cacicazgos en la academia”, advirtió en las instalaciones de la 28 Zona Militar en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

Recordó que el CIDE se creó para formar economistas y técnicos que ayudaran a la función pública. “Era una época extraordinaria, pero se fue, con el neoliberalismo, derechizando y empezaron a competirle al ITAM”, dijo.

–¿Entonces considera que el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM? –se le preguntó.

–Sí, también, aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, además es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México –respondió.