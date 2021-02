No va a haber un tiempo mejor que éste para dar vuelta a la historia del mundo: presidente de Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio un discurso progresista en el Senado de la República, donde criticó el capitalismo especulativo, la desigualdad social y de género, y aprovechó la coyuntura de la pandemia para pedir la unión de América Latina y hacer de esta región un lugar de igualdad.

En el pleno de sesiones de la Cámara Alta, Fernández sostuvo que antes de la pandemia de covid-19 el mundo era “profundamente desigual”, “un mundo que puso a la mujer en un segundo lugar, inexplicablemente”, que “discriminó”, y un año después todo sigue en el mismo lugar, y la desigualdad ahora se hace presente cuando “de todas las vacunas que se producen, sólo 10 países la disfrutan y el resto pelea” contra los poderosos.

“Mendingando una vacuna con la que algunos lucran y por la que la falta de esa vacuna muchos mueren”, lamentó.

“Ni siquiera frente a la pandemia tuvimos la oportunidad de unirnos para ver qué podíamos hacer juntos para contarnos experiencias y ver cómo poder enfrentar semejante flagelo”, añadió.

Ante la mirada atenta de las y los senadores presentes y del canciller Marcelo Ebrard y su comitiva, Fernández criticó el capitalismo especulativo, “donde unos pocos hacen fortuna en minutos y vuelven pobres minuto a minuto a millones de seres humanos”, y preguntó si era el momento oportuno de cambiar eso.

“No va a haber un momento más crítico que éste. No va a haber un momento en donde las reglas establecidas se pongan más en crisis que este momento. No va a haber un tiempo mejor que éste para dar vuelta a la historia del mundo, como se da vuelta una media. Y hay que dar vuelta a esa medida porque si no vamos a seguir viviendo con más desigualdad y con más injusticia”.

El mandatario sudamericano afirmó que ese es el gran desafío del continente americano, y para ello, dijo, las naciones se tienen que unir. Luego alentó para que sea el tiempo en el que América Latina se ponga de pie.

“Para hacerlo más igual, para hacerlo más justo, para terminar con las discriminaciones en materia de raza, en materia de sexo; para que la mujer deje de ser golpeada, para que la mujer deje de ser asesinada, para que la mujer pueda progresar en su trabajo como puede progresar cualquier hombre; para que no haya diferencias salariales entre un hombre y una mujer”, subrayó el presidente de izquierda.

Y más: “Este no es el tiempo de los otros, este es nuestro tiempo. Acá no importa cómo piensa cada uno, tenemos que ser capaces de construir en la diversidad. Acá no se trata de construir, como dije recién, un discurso único, se trata de escucharnos, de abrir nuestras cabezas”.

Fernández remató su intervención con una frase del Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel: “Los puños cerrados no siembran, sólo siembran los puños que se abren”. Y lanzó: “Abramos nuestras cabezas, abramos nuestros puños y hagamos de América Latina el continente de la igualdad para sacarnos este triste estigma que hoy tenemos”.