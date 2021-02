No sabía qué era 'romper el pacto', pensaba en el Pacto por México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sabía a qué se refería la expresión "rompe el pacto", y que fue hasta hace cinco días que se enteró, gracias a su esposa -la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller- que hace referencia al "pacto patriarcal".

La expresión fue utilizada en días pasados por grupos de mujeres feministas como parte de una campaña ciudadana en donde se le pedía al mandatario romper el pacto patriarcal en torno a la polémica por la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, a pesar de estar denunciado por abuso sexual.

"Ahora con la simulación del feminismo empiezo a escuchar 'rompe el pacto'. Les digo, sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le dije 'oye, ¿qué es rompe el pacto? Explícame' y ya me dijo: rompe el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a los hombres", dijo el presidente en su conferencia matutina de este jueves.

AMLO superándose a sí mismo:



Dice que ahora con la SIMULACIÓN del FEMENISMO se enteró que #RompaElPacto significa romper el PACTO PATRIARCAL, y que es que deje de apoyar a los hombres.



Pero que él ya rompió EL PACTO POR MÉXICO y que esas expresiones son IMPORTADAS. pic.twitter.com/hwoQdYiYS9 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) February 25, 2021

Además, el tabasqueño dijo que ese tipo de expresiones son "importadas, copias", y que no entiende qué tiene que ver su gobierno con ellas, pues ellos son respetuosos "de las mujeres, de todos los seres humanos".

López Obrador aprovechó la ocasión para decir que "cuando se habla de romper el pacto" él piensa en el llamado "Pacto por México", él cual, señaló, "ya lo está rompiendo", al igual que "el pacto del silencio" sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La campaña "Presidente, rompa el pacto" fue una respuesta a las expresiones de López Obrador de la semana pasada, quien aseguró que aunque "la violación era muy grave", se tenía que respetar el "respaldo del pueblo de Guerrero" a la candidatura de Salgado Macedonio.

Pese a la campaña, al siguiente día el presidente respondió con un polémico "ya chole".