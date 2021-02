La página web del Pacto por México ahora informa sobre... herpes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dominio de la página web creada el 26 de noviembre de 2012 como pactopormexico.org para difundir el llamado Pacto por México firmado por el PRI, PAN y PRD y el expresidente Enrique Peña Nieto, fue comprado por la empresa japonesa www.onamae.com y ahora trata temas relacionados con el herpes.

Al abrir la página web pactopormexico.org se lee: “Herpesvirus.com” y promociona: “¡Suprime el virus del herpes! Valtrex, un medicamento antiviral, se recomienda para el tratamiento y la prevención”.

Señala que el herpes suele ser molesto al final de la temporada, independientemente de la edad o el sexo. La página presenta los síntomas detallados del herpes y los tipos de virus del herpes y como prevenirlo.

Ahora que AMLO mencionó al extinto Pacto por México (que esta mañana equiparó con el Pacto Patriarcal) hay que ver que el dominio web terminó siendo comprado por la empresa nipona https://t.co/z6KOgreSmU — Armando Talamantes (@TalamantesATA) February 25, 2021

Hay dos tipos: el 1 que afecta a los labios y el 2 a los genitales, según la página actualizada el 26 de octubre de 2020 y la fecha de caducidad de registro es el 26 de noviembre de 2021.

Así se ve ahora la página pactopormexico.org

¿Por qué resurgió el Pacto por México?

Derivado de las protestas por la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero, pese a las presuntas acusaciones de abuso sexual en su contra, diversos colectivos y feministas le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que “rompa el pacto”.

El jueves 25 de febrero, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente declaró que le preguntó a su esposa Beatriz Gutiérrez qué era eso de “rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto”.

AMLO superándose a sí mismo:



Dice que ahora con la SIMULACIÓN del FEMENISMO se enteró que #RompaElPacto significa romper el PACTO PATRIARCAL, y que es que deje de apoyar a los hombres.



Pero que él ya rompió EL PACTO POR MÉXICO y que esas expresiones son IMPORTADAS. pic.twitter.com/hwoQdYiYS9 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) February 25, 2021

“Les digo sinceramente y no miento, me enteré de los que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: ‘Oye, ¿qué es esto de ‘rompe el pacto’? Explícame: Y ya, me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres’”.

Él, confesó, cuando escuchaba “rompe el pacto” pensaba que ya lo estaba rompiendo: “el llamado Pacto por México, que no fue más que pacto contra México o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio, pero el otro pacto no”.