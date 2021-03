Los gobernadores de Morena se suman a "acuerdo por la democracia" de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Baja California, Jaime Bonilla; Chiapas, Rutilio Escandón; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Puebla, Miguel Barbosa; Tabasco, Adán Augusto López; y Veracruz, Cuitláhuac García se adhirieron al Acuerdo por la Democracia convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un acto desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum -quien estuvo acompañada físicamente por los mandatarios chiapaneco, poblano, veracruzano, y por el tabasqueño que estuvo en videoconferencia- leyó una carta que también firmaron los gobernadores de Morelos y de Baja California y que está dirigida al presidente y al pueblo de México.

"Los gobernadores y jefa de Gobierno firmantes hacemos patente y pública nuestra adhesión al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar totalmente y por convicción el Acuerdo por la Democracia y su efectiva ejecución para establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable”, leyó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Se comprometieron que, en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, de la cual forman parte, actuarán como hasta ahora lo han hecho para que queden en el oscuro pasado los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales.

"Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido. A no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas. A impedir la compra de lealtades o conciencias. A no traficar con la pobreza de la gente. A no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo o el relleno de urnas. La falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva.”

Sin titubeos y con convicción se unieron al llamado para que juntos sigan haciendo historia. Por eso, el día de hoy, al firmar el Acuerdo por la Democracia, asumen su efectiva ejecución y convocaron a todos a establecer en el país la tan ansiada democracia de manera perdurable, cumpliendo el sueño de millones de mexicanos para hacer de México un país de libertades y de derechos.

“Hoy como gobiernos de las entidades que representamos actuaremos con toda responsabilidad para garantizar del lado de nuestro pueblo, elecciones limpias que hagan valer el artículo 39 de la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo."

Así, le dijeron a López Obrador que cuente con ellos, porque todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo.

A la pregunta sobre cómo garantizarán que no haya uso de los recursos públicos en las campañas electorales o durante la jornada electoral para coaccionar el voto, Sheinbaum dijo que existe el Instituto Nacional Electoral, institutos estatales, tribunales electorales locales y federales, pero ellos están convencidos que son vigilantes del proceso y a través de sus contralorías y lo que esté a su alcance para evitar el uso de recursos públicos y garantizar que no haya fraudes electorales.

"Por convicción lo hacemos. Venimos de un movimiento de oposición que sufrió fraudes electorales y desde hoy, desde el gobierno, nos convertimos en garantes de un proceso que se lleve en paz y en el marco de la ley.”

Por otro lado, en el caso de la Ciudad de México, dijo que ha pedido a los alcaldes que aun cuando pueden no hacerlo, en el momento que inicien los procesos electorales se separen del cargo para evitar cualquier uso de recursos públicos en sus campañas electorales, inclusive con su propia presencia. Muchos han pedido licencia y otros están proceso y están haciendo el llamado incluso para los alcaldes que no pertenezcan al partido Morena.

“No se trata solamente de garantizar para otros partidos políticos, sino particularmente para los candidatos que vienen del partido político al que pertenecemos, que las elecciones se lleven a cabo limpias y que no haya ninguna intervención del gobierno.”

Respecto a la sanción que habría contra funcionarios que usen recursos públicos o repartan despensas con fines electorales, Sheinbaum informó que se denunciará la denuncia contra los funcionarios que realicen estos delitos que ya son penales, no solamente administrativos.

“Nosotros vamos a actuar como ejecutivos, gobernadores de todas y todos en nuestros estados y esperamos que la ciudadanía acuda a las instancias a denunciar y que se formulen las denuncias y que la instancia proceda en contra de quien acredite esos delitos. No vamos a proteger ni a solapar a nadie. Ese es el compromiso. Ojalá todos estén en la misma lid. Hablo de funcionarios municipales también, no solo los estatales y de esta manera hagamos una histórica elección”, relató Cuitláhuac García.

Hay que revertir, dijo, aquel daño que se hizo después de un triunfo democrático en el año 2000, que fue del pueblo porque después hubo una traición al pueblo. Ahora, en 2018 hubo una traición al pueblo, hay una incipiente democracia y ahora hay que reforzarla, añadió.

Barbosa, por su parte, aseguró que ningún programa de vivienda, despensas o de Bienestar son llevados a un destinatario sino es porque se establece los requisitos para obtenerlo, como una regla ética en el ejercicio del poder.

“Por eso, a nosotros nos provoca un buen estado de ánimo el poder decirles en cada una de nuestras entidades, yo hablo de Puebla, hagamos de este proceso electoral el primer proceso electoral auténticamente democrático.”

A su vez, Rutilio Escandón celebró que se está estableciendo con este acuerdo un pacto con el pueblo de México para poder elegir con libertad a los representantes al gobierno.

“Estamos trabajando los estados de cerca con todas las autoridades, con todos los servidores públicos. No importa cuál sea su pensamiento ideológico, lo fundamental es que respetemos al pueblo de México y que de esta manera se concrete el sueño por la democracia de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia del país.”

De manera virtual, Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, suscribió el documento leído por Sheinbaum como con lo declarado por los gobernadores y ratificó su apoyo al presidente López Obrador y sumado a la convocatoria para fortalecer la democracia y que no habrá intromisión de las autoridades en el proceso electoral.