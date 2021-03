AMLO asegura que "se pondrá orden" ante la codicia en la explotación del agua

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Desde Cuatro Cienegas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno pondrá orden en la explotación del agua.

El mandatario dijo que no se trata de que el gobierno prohíba, sino de establecer límites para que no se desperdicie el agua porque en el neoliberalismo se “producía a costa de lo que sea”, se quería “arrasar y destruir la naturaleza por la codicia”.

“Vamos a apoyar con la idea de no prohibir, pero todo tiene un límite, si se quiere arrasar y destruir la naturaleza nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones”, dijo el presidente en su mitin, acompañado del gobernador priista de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, para dar el banderazo de salida del proyecto “Acciones de rescate y recuperación del agua”.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo federal dijo que su gobierno tiene como meta la conservación de los mantos acuíferos.

Recordó también los casos de las cerveceras que se instalan en el norte del país, donde no hay agua, y dijo que podrán utilizar el agua del sureste para su producción.

“Hay que convencer de que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua, como es posible poner plantas cerveceras en el norte si no hay, y lo mismo el caso de la producción de leche, en la Laguna, y no se trata de que se deje de producir, sino ya no expandir las áreas de cultivo de alfalfa, pues significa más agua para producirla”, comentó el mandatario.

Durante su discurso aprovechó para bromear con el video del panista Ricardo Anaya, quien criticó que haya personas que ganan 2 mil pesos a la semana y “en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas”.

"Sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor la leche que la cerveza, así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas. Pero ¿por qué no usar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua, que se padecen inundaciones?", expresó el presidente.

También criticó que en el periodo neoliberal se apostó únicamente al crecimiento económico, “a crecer por crecer sin cuidar el medio ambiente ni se preocuparon por la situación del pueblo, solo crear riquezas al costo que fuese".