Presidente del Episcopado llama a ignorar las campañas que siembren la división

MONTERREY, N. L. (apro).- El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, llamó a la feligresía a ignorar a los candidatos que, en campaña, emplean la guerra sucia, pues el mensaje que debe prevalecer es el de propuestas.

“No desaprovechemos el tiempo en escuchar descalificaciones y señalamientos. Es mejor oír a todos y atender a todos. Dice el mensaje que dirigimos al pueblo de Dios los obispos de México, la semana pasada: las campañas electorales que siembran división y polarizan a la sociedad, nunca serán el camino para el bienestar y la paz”, expresó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

En el mensaje dominical que transmitió virtualmente a través de las redes de la Arquidiócesis, Cabrera llamó a los aspirantes a abstenerse de prácticas que afectan a las personas, en referencia obvia a las dádivas que algunos entregan a cambio de votos.

“Tampoco ayudan las políticas públicas que atentan contra la dignidad de la persona, como al medio ambiente. El papa Francisco invita a quienes ejercen algún cargo político a reflexionar sobre la pregunta al final de sus vidas, que no debería ser cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí”.

“Más bien cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos de paz construí, qué fuerzas positivas desaté, y cuánta paz social sembré”, expuso en el mensaje que leyó ante la cámara.

El Arzobispo pidió a los candidatos que informen a la ciudadanía claramente sobre sus actividades.

“En estos tiempos que estamos viviendo en el estado y en todo México, de la pandemia, pero también en donde las campañas para puestos de elección popular, que están vigentes, quiero invitarlos a vivirlo como un tiempo de conocimiento y edificación, donde se nos presenten las plataformas de trabajo, las propuestas concretas que cada candidato o candidata tienen para obtener el voto del pueblo”, dijo en el mensaje que pronunció con el cubrebocas puesto.

Llamó a los políticos y gobernantes ser constructores de paz social, pues es tiempo de sembrar esperanza entre la feligresía, y retomar la ruta que lleva a la realización de metas de beneficio colectivo.

Finalmente, al referirse a la pandemia de covid-19, se dijo complacido con la campaña de vacunación que ya protege a los adultos mayores en la entidad, aunque se mostró preocupado por la atención “insuficiente” que se le ha dado a médicos y enfermeras quienes, dijo, son los más expuestos al contagio del padecimiento viral.