La USAID señala que "reevalúa" sus programas en México tras la acusación de "intervencionismo" de López Obrador

MADRID (EUROPA PRESS).- La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) señaló que "reevalúa" sus programas y financiación para México, después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, acusara a Washington de "intervencionismo" por la financiación a una asociación civil que "ataca" al Ejecutivo mexicano.

"Estamos en ese momento ahora, con la nueva Administración (del presidente, Joe Biden), de reevaluar, conjuntamente con el Gobierno de México, nuestros programas y esfuerzos", dijo el director de la entidad en México, Bruce Abrams, en un acto organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana y otras instituciones federales.

No obstante, Abrams precisó que la reevaluación "no cambia mucho" porque "los intereses de los dos países (...) en nuestra seguridad y prosperidad, eso no va a cambiar, solamente los detalles", según recogió el diario mexicano 'La Jornada'.

La USAID y México trabajan juntos en temas de seguridad y prosperidad, en los que hay intereses mutuos, pero cuyas particularidades "cambian" con los diferentes Gobiernos del país.

López Obrador acusó a Washington de "intervencionismo" por la financiación de Estados Unidos a la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y pidió explicaciones sobre la misma a través de una nota diplomática. Criticó que MCCI es un grupo "contrario" al Ejecutivo mexicano y ha sido "explícito en su militancia política en contra del Gobierno".

Según los datos proporcionados por el mandatario, Washington destinó casi 50 millones de pesos (más de dos millones de euros) a la MCCI a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En este contexto, Abrams afirmó que "una organización civil que esté contra el Gobierno o contra el sector privado no es la respuesta para el largo plazo de México". "Es la cooperación y el trabajo colaborativo", ha insistido, antes de hacer hincapié en que la USAID busca apoyar "donde hay intereses mutuos en todos los niveles y sectores".

El MCCI se define en su página web como una "asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado" del país latinoamericano.