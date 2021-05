AMLO asegura que ciudadanos le han pedido que se reelija

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas le pidieron que se reeligiera en el cargo.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario narró las actividades que realizó durante su gira del pasado fin de semana, entre las que se incluye la supervisión de la refinería que se construye en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y en donde convivió con varios de los obreros que laboran en el lugar.

Sin embargo, el presidente López Obrador les respondió que no lo hará, pues es partidario de la no reelección y del pensamiento de Francisco I. Madero,

"Reelíjase, reelíjase", contó el tabasqueño. "Les decía: no, ¿que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección? Soy maderista. Ya hasta el 24 (2024) y me jubilo", narró.

Además, el otrora jefe de gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) aseguró también que los obreros le agradecieron por el trabajo que se realiza en la futura refinería.

La declaración del presidente surgió luego de que la prensa lo interrogara sobre una supuesta lejanía entre él y el pueblo mexicano y en la que, según el reportero, en el último año hubo poca interacción con los ciudadanos y que incluso se decía que "el presidente ya no es como antes".

El presidente negó esa versión y, por el contrario, aseguró que todo el tiempo tiene comunicación con el pueblo, para después centrarse en su relato del fin de semana pasado, cuando estuvo en los estados de Tabasco y Oaxaca.

"Yo todo el tiempo tengo comunicación con el pueblo, y siempre estoy cuidando eso porque el político corrupto tradicional lo primero que hace es darle la espalda al pueblo, se acercan al pueblo cuando necesitan los votos, fingen que están con la gente, los abrazan, los apapachan y ya después no les ven ni el pelo, se esconden, no los atienden", remarcó el mandatario.