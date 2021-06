Ricardo Anaya acusa a AMLO de tener "una mentalidad mediocre"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según el panista Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene “una mentalidad mediocre” por sus calificaciones a la clase media de que es “aspiracionista, individualista y sin escrúpulos morales”.

Como ya es su costumbre de inicio de semana, en un video el excandidato presidencial del PAN, que ahora no tiene ningún cargo partidista ni político, muestra una serie de entrevistas donde mexicanas y mexicanos relatan cuáles son sus aspiraciones.

“Si ser aspiracionista es tener sueños, ganas de triunfar, ganas de salir adelante, si eso es ser aspiracionista, que nos apunten en la lista”, manifiesta Ricardo Anaya.

Según AMLO, tener aspiraciones es ser egoísta. ¡Eso es tener una mentalidad mediocre!



Si ser “aspiracionista” es tener sueños, ganas de triunfar, ganas de salir adelante, si eso es ser “aspiracionista”, pues que nos apunten en la lista. pic.twitter.com/CgWoDXuM4M — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 21, 2021

El pasado 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente a un sector de la clase media porque no le dio el voto a Morena en la pasada elección del 6 de junio.

“Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole como son partidarios del que no transa no avanza, es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble, yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma, un sector, no todos”, señaló.

Ante esto Anaya recogió algunos testimonios en las calles de la capital del país y del Estado de México a preguntar a la ciudadanía cuáles son sus aspiraciones.

Algunos comentaron que aspiran a concluir una licenciatura, otros a tener una buena educación para sus hijos, una cosa propia, o emprender un negocio.

“Quiero seguir aspirando para llegar y aterrizar en todo lo que yo pueda”, comentó un normalista del municipio de Naucalpan.