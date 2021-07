"Soy inocente", sostiene el presidente del Tribunal Electoral ante la impugnación de la UIF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Ante el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sentido de que impugnará la decisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, de exonerar al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por presunto enriquecimiento ilícito, éste sostuvo hoy que, con el resultado de las indagatorias, ya quedó “demostrado que el origen de mi patrimonio es lícito”.

A través de una carta, Vargas agregó que “el no ejercicio de la acción penal está debidamente sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no he cometido delito alguno. Estaré atento al llamado de cualquier autoridad con el fin de emitir los posicionamientos que a mi derecho convengan”.

Indicó también que la investigación duró varios meses para concluir que la acusación de enriquecimiento ilícito que le imputó la UIF no estaba sustentada.

Concluyó Vargas:

“Soy inocente de lo que se me ha imputado y que fue investigado y corroborado de manera exhaustiva por la autoridad competente. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante las autoridades competentes”.