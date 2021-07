López Obrador condena "provocación" en Aguililla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que un grupo delictivo pretende que el Ejército se retire del poblado de Aguililla, Michoacán, para dejar a la población indefensa y convertir la zona en campo de batalla.

Por ello, reiteró que los soldados van a permanecer en el lugar y el llamado a la población para que no se dejen manipular por las bandas delincuenciales que buscan controlar la región de Tierra Caliente michoacana.

"No es el camino de la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad. Van al cuartel militar y tiran petardos y tiran piedras, y ayer con maquinaría destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador".

En la conferencia mañanera, condenó las acciones de “provocación” que realizan personas al atacar con piedras y petardos la guarnición castrense y el hecho de destruir con maquinaria pesada un helipuerto para impedir la llegada de suministros a la población y lanzó el siguiente llamado:

“Que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de bienestar, y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, y que el que tenga necesidad de trabajo tendrá trabajo, que el joven que no tiene un empleo tendrá empleo”, refirió el titular del Ejecutivo federal.

Dijo que ese es el plan para Aguililla y el resto del país, destacó que a los jóvenes no se les va a dejar en el desamparo para que los grupos criminales los enganchen y los lleven a trabajar como “halcones”, término que utiliza la delincuencia para referirse a las labores de vigilancia y acopio de información.

También hizo un reconocimiento público a la labor del Ejército y la Guardia Nacional en la zona de conflicto por actuar con responsabilidad y respetar los derechos humanos.

“Entonces, a los habitantes de Aguililla decirles que estoy pendiente y que celebro que estén aceptando dialogar y buscar opciones, buscar alternativas, y que renuncien a la violencia, ese no es el camino”, insistió el presidente López Obrador.