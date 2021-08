Monreal modificará su iniciativa sobre la revocación de mandato para reformular lo que se preguntará

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que modificará su iniciativa de ley federal para la revocación de mandato, para que la pregunta sea si la población está de acuerdo con la continuidad del presidente, en lugar de si desea que concluya anticipadamente el periodo para el que fue electo.

De acuerdo con Monreal, la pregunta sería: “¿Estás o no de acuerdo con que el presidente continúe al frente del Ejecutivo Federal?”, que sustituiría a la que había propuesto y que también plantean partidos de oposición: "¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?".

El legislador morenista dijo que busca que la pregunta tenga una redacción clara y sencilla para las y los ciudadanos, por lo que también podría decir: “¿Estás de acuerdo en que el presidente continúe al frente de la Presidencia?”.

El zacatecano intenta convencer a contrarreloj a los partidos de oposición para que aprueben un periodo extraordinario de sesiones la próxima semana, sin embargo, Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) ya rechazaron esta posibilidad, dado que el senador plantea un extraordinario el próximo 20 de agosto, y el periodo ordinario de sesiones inicia 11 días después.

En conferencia de prensa, el morenista expresó que el próximo lunes 16 se celebrará una reunión de comisiones dictaminadoras para que aprueben la convocatoria para un extraordinario, con el fin de dar luz verde a la legislación secundaria sobre revocación de mandato, una ley reglamentaria sobre Juicios Políticos y la ley orgánica de la Armada de México.

De aprobarse, el dictamen pasaría el miércoles 18 al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con miras a convocar a un extraordinario el viernes 20 en ambas Cámaras.

Pero el líder de la mayoría parlamentaria reconoció que, sin consenso con los partidos del bloque de contención, PRI, PAN, MC y PRD, Morena y sus aliados no cuentan con los votos suficientes, esto es, las dos terceras partes de los presentes, para celebrar el periodo extraordinario.

Monreal también sostuvo que no hay problema si no se aprueba el extraordinario en el caso de revocación de mandato, porque se puede discutir en el periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre.

“Si no tenemos el acompañamiento de la oposición, no pasará el periodo extraordinario, porque se requiere las dos terceras partes, y es una decisión de ellos. Yo estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo para convencerlos, pero a veces puedo hacerlo y a veces no; soy falible, muy falible, demasiado falible”, manifestó.