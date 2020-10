Sobre la foto de Humberto Moreira y el "Mono" Muñoz

En relación al artículo publicado en su edición del 1 de febrero titulado Moreira niega relación con “El Mono”… pero una fotografía los muestra estrechándose la mano, debo manifestar: Como ya he reiterado y ustedes publican de nuevo, refiriéndose a una carta mía de 2016, no he mantenido nunca relación alguna con Manuel Muñoz Luévano. La imagen que ustedes publican del año 2005 corresponde a la inauguración de una empresa en la población de la que era alcalde. Como alcalde de Saltillo inauguré cientos de micros, pequeñas y medianas empresas; al igual que a este señor, he saludado en aquel tiempo a infinidad de empresarios. Ninguno de ellos –incluido Muñoz Luévano- había sido señalado como delincuente. Ni por la justicia, ni por los medios de comunicación. Desde luego el diario que publica esa portada del año 2005 que ustedes reproducen y que pertenecía al grupo Reforma como bien señalan, no hace mención alguna a que este señor fuera un presunto criminal. Muy al contrario el artículo alaba a esta empresa y a su propietario. Tampoco parece que el semanario, de digna trayectoria desde 1976, diera titular alguno ni realizara reportaje de investigación denunciando con motivo de ese acto de 2005, actividades ilegales del citado empresario. Extrapolar de una imagen de doce años atrás una relación delictiva que ni yo ni ustedes pudimos percibir, es rizar el rizo del absurdo o de la intención sesgada. Atentamente Humberto MoreiraNo hay "intención sesgada" al publicar la fotografía de Moreira Valdés y Muñoz Luévano ni se "extrapola" la imagen de ambos con "una relación delictiva", como se puede leer en la nota de mi autoría. Se trata de dos personajes públicos y la imagen es un documento periodístico. Álvaro Delgado