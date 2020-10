Sobre reunión de miembros de la ANDA

Señor director: A propósito de la nota publicada en el portal de la revista Proceso este domingo 19 titulada Miembros de la ANDA denuncian desfalco de 21 mdp, hacemos las siguientes precisiones: Este domingo 19 de marzo se efectuó una reunión exclusivamente informativa a petición de más de 90 miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con el fin de aclarar dudas que tenían compañeros agremiados previo a la Asamblea General Extraordinaria, convocada para el día 26 de marzo. La junta se realizó a petición de un grupo de actores entre los que destacan algunos exsecretarios generales, exfuncionarios y gente muy reconocida en el medio del espectáculo. Conforme a nuestro derecho, se invitó a los tres miembros del Comité Ejecutivo a los que alude dicha petición de Asamblea General Extraordinaria, mismos a los que en la pasada Asamblea Ordinaria, celebrada el 28 de enero del año en curso, les fue imposible rendir su informe debido a asuntos internos de la Asociación. Esta reunión de carácter informativa fue totalmente abierta para que cualquier miembro de la Anda que quisiera acudir a despejar sus dudas pudiese hacerlo, sin ningún otro propósito que el de informar. Cabe señalar que el día 27 de febrero pasado, la C. Laura Zapata convocó a una reunión, la cual fue presidida por Lilia Aragón, Humberto Elizondo, Luis Gatica, José Elías Moreno, exsecretarios y exfuncionarios de la asociación, para informar que los miembros del actual comité que sustituyó a la C. Yolanda Ciani como Secretaria General, quien fue destituida por impropia y dolosa gestión administrativa, el C. José Luis Duval quien renunció como tesorero y la C. Lourdes Pellegrino quien también renunció, fueran removidos de sus actuales secretarías por irregularidades al interior, para lo cual era necesario reunir firmas y solicitar una asamblea extraordinaria. Es importante aclarar que las irregularidades que mencionan los convocantes de la Asamblea Extraordinaria han sido señaladas sin pruebas, lo cual ha dado pie a inquietudes entre los agremiados. Por tal motivo se decidió convocar a esta reunión informativa el día 19 de marzo en la que en ningún momento se denunció ningún desfalco. La junta fue informativa y abierta a todos los agremiados, exclusivamente para los socios, no para alguna dependencia gubernamental. También aclaramos que el C. Abel Casillas no asistió a la reunión informativa y que el C. Javier Díaz Dueñas no dijo lo que precisa la nota. La anécdota que se le atribuye la contó otro agremiado. Tampoco hay ningún argumento expresado por la C. Amparo Garrido como lo cita la nota. La convocatoria la expide la compañera Garrido debido a que ella es la encargada de la Secretaria de Estadística y Organización y es su deber difundirla entre los miembros de la asociación. En esta reunión se aclararon puntos de los cuales habla la orden del día para la Asamblea Extraordinaria convocada para el próximo domingo 26 de marzo, por parte de los representantes actuales de las secretarías señaladas. La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria al parecer tiene como primer punto destituir a quienes fueron nombrados como sustitutos, debido a que no se convocó a elecciones en dichos cargos por decisión de la Asamblea, que es la instancia que debió hacerlo como lo marca el estatuto de la ANDA. Dichas elecciones fueron pospuestas hasta el término de la administración en turno que se cumplirá en el año 2018. Esperamos contar con todos los compañeros el día 26 de marzo en la Asamblea General Extraordinaria. Atentamente. En carácter de quien convocó a la reunión basados en la inquietud de información de muchos compañeros actores miembros de la ANDA en pleno ejercicio de su profesión. Anilú Pardo, Marco Treviño y Enoc Leaño.