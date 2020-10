Sobre dispendio federal y estatal en campaña de Del Mazo

Señor Director: Solicito atentamente la publicación de la presente aclaración al análisis PRI: En marcha la “operación rescate”, firmada por José Gil Olmos, difundida en la página web del semanarioel 10 de mayo de 2017. Me refiero en particular a la aseveración que aparece en la parte final del texto: “Por último el PRI empezó desde enero una campaña de proselitismo monetario con los maestros mexiquenses que son más de 100 mil. Un 10% de ellos registrados en el SUMAEM han recibido sobresueldos para que trabajen a favor del candidato del PRI”, lo que es falso de toda falsedad y al respecto respetuosamente expongo: I.- El Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) se constituyó en términos de ley con la total oposición del entonces gobernador Enrique Peña Nieto y el aparato gubernativo a su disposición, entre otros el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje local (TECA). II.- A pesar de haber obtenido el registro R. S. 2/2007 y la toma de nota a finales de 2012 gracias a sentencias dictadas por Jueces y Magistrados federales en contra de resoluciones del TECA, el gobierno priista mexiquense contrario a derecho ha negado la entrega de las cuotas sindicales y demás prestaciones que garantizan las leyes en materia laboral, afectando la esfera jurídica del SUMAEM. III.- En el ámbito electoral el SUMAEM se ha manifestado por el ejercicio del voto para vencer el abstencionismo, salir a votar representa el cumplimiento de un derecho y obligación constitucionales, sobre todo convencidos de que los gobiernos surgidos de una participación reducida del padrón electoral y a manera de ejemplo el 45% que suele tener el Estado de México, son gobiernos legales pero ilegítimos, que no representan al pueblo, por ello tanta corrupción e impunidad. IV.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestamos que ningún afiliado al SUMAEM ha recibido sobresueldo alguno, por lo que el firmante de la nota está obligado a revelar las fuentes de su afirmación, en virtud de que dicha información está en resguardo del TECA y legalmente ninguna persona ajena al expediente está autorizada para acceder a los datos de los afiliados, salvo que exista alguna actuación extralegal del Tribunal Estatal. V.- Nuestro más ferviente deseo es que los ciudadanos ejerzan el voto de manera libre y razonada en la elección del próximo gobernador o gobernadora del Estado de México, que se venza la apatía y la terrible indiferencia con que nos etiquetan a los mexiquenses, el 4 de junio de 2017 puede ser el inicio de una histórica elección en la entidad, en donde los ciudadanos decidan con su voto. Lo anterior a efecto de no confundir a la opinión pública al afirmar sin contar con la debida fundamentación, que daña la imagen del sindicato independiente SUMAEM. ATENTAMENTE Secretario General Luis Zamora CalzadaSeñor director: En respuesta a la carta del señor Luis Zamora Calzada, secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), le preciso que la información del párrafo en comento fue tomada de sus propias declaraciones que se publicaron en la edición 2114 de la revistaen el reportaje “Dispendio federal y estatal para levantar a Del Mazo” con fecha del 7 de mayo, y que cito de manera íntegra a continuación y que, además, se pueden consultar en la siguiente liga: http://www.proceso.com.mx/485369/dispendio-federal-estatal-levantar-a-del-mazo El magisterio del Estado de México es el más nutrido del país, con más de 100 mil integrantes. La mayoría están aglutinados en el gremio oficial: el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), a cargo de Abraham Saroné ­Campos. Luis Zamora, secretario general del sindicato opositor, el Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), denuncia que cerca de 10 mil profesores del sistema estatal reciben, desde enero pasado, un ingreso extra de 600 pesos mensuales por el rubro “trabajo comunitario”. La lista de beneficiarios, expuso, fue integrada a propuesta del SMSEM, pero a la hora de recibir el cheque quincenal por 300 pesos, quienes suscriben deben colocar la leyenda: “Estructura política”. Así, la encomienda real de estos profesores es contactar a los ciudadanos para pedir el apoyo en favor de Del Mazo. “El trabajo es subterráneo, les piden que no sea abierto, que las reuniones sean en casas particulares”. Para confirmar el trabajo realizado, los maestros deben solicitar copia de la credencial de elector a los “ciudadanos promovidos”. Este esquema operativo, advierte Zamora Calzada, es violatorio del artículo primero constitucional, relacionado con la igualdad y equidad, y de los estatutos del sindicato oficial. También, dice, violenta los artículos 8 y 93-bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y Municipios, que prohíbe el proselitismo y determina que esta conducta es una causal de recisión de contrato. Además, abunda, esta acción daña a los alumnos, pues en algunos casos los profesores abandonan las horas de clase para ocuparse de sus tareas proselitistas sin que los directivos puedan impedirlo. Finalmente, esto puede traducirse en un delito electoral.